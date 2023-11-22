22 ноября, 13:54

Пушилин заявил, что ДНР может обеспечить электричеством себя и помочь соседним регионам

Глава республики отметил, что сейчас прорабатывается стратегия развития и восстановления энергетического комплекса региона с учетом неосвобожденных территорий

КЕМЕРОВО, 22 ноября. /ТАСС/. Энергетический комплекс Донецкой Народной Республики, несмотря на обстрелы со стороны украинской армии, может полностью обеспечить регион электроэнергией, а также, при необходимости, частично закрыть потребности соседних Луганской Народной Республики и Запорожской области. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин на заседании рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Энергетика" в Кемерове.

"Даже с учетом непрекращающихся обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины, ДНР в полном объеме обеспечивает внутреннее потребление и способна частично перекрывать потребление Запорожской области и ЛНР. Суммарная установленная мощность тепловых электростанций по состоянию на 21 ноября - 6 995 МВт, уровень потребления в республике - 1 230 МВт", - сказал Пушилин.

Он уточнил, что сейчас в регионе работают две ТЭЦ - Старобешевская и Зуевская. Также на освобожденной территории республики находятся в режиме консервации Углегорская ТЭЦ и Мироновская ТЭЦ, которые не могут возобновить работу из-за близости к линии фронта. На той территории, которая является сейчас временно подконтрольной киевскому режиму, находятся Кураховская ТЭЦ и Славянская ТЭЦ. При освобождении всей территории ДНР регион сможет обеспечить выработку 9 256 МВт.

Как отметил Пушилин, предварительные расчеты показывают, что объем потребления на всей территории региона будет достигать после его полного освобождения до 5 000 МВт. Сейчас власти ДНР прорабатывают стратегию развития и восстановления энергетического комплекса региона даже с учетом неосвобожденных территорий, чтобы быть готовыми к работам по окончании боевых действий. 

Теги:
РоссияКемеровская областьПушилин, Денис ВладимировичДНР
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация