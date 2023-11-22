Пушилин заявил, что ДНР может обеспечить электричеством себя и помочь соседним регионам

Глава республики отметил, что сейчас прорабатывается стратегия развития и восстановления энергетического комплекса региона с учетом неосвобожденных территорий

КЕМЕРОВО, 22 ноября. /ТАСС/. Энергетический комплекс Донецкой Народной Республики, несмотря на обстрелы со стороны украинской армии, может полностью обеспечить регион электроэнергией, а также, при необходимости, частично закрыть потребности соседних Луганской Народной Республики и Запорожской области. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин на заседании рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Энергетика" в Кемерове.

"Даже с учетом непрекращающихся обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины, ДНР в полном объеме обеспечивает внутреннее потребление и способна частично перекрывать потребление Запорожской области и ЛНР. Суммарная установленная мощность тепловых электростанций по состоянию на 21 ноября - 6 995 МВт, уровень потребления в республике - 1 230 МВт", - сказал Пушилин.

Он уточнил, что сейчас в регионе работают две ТЭЦ - Старобешевская и Зуевская. Также на освобожденной территории республики находятся в режиме консервации Углегорская ТЭЦ и Мироновская ТЭЦ, которые не могут возобновить работу из-за близости к линии фронта. На той территории, которая является сейчас временно подконтрольной киевскому режиму, находятся Кураховская ТЭЦ и Славянская ТЭЦ. При освобождении всей территории ДНР регион сможет обеспечить выработку 9 256 МВт.

Как отметил Пушилин, предварительные расчеты показывают, что объем потребления на всей территории региона будет достигать после его полного освобождения до 5 000 МВт. Сейчас власти ДНР прорабатывают стратегию развития и восстановления энергетического комплекса региона даже с учетом неосвобожденных территорий, чтобы быть готовыми к работам по окончании боевых действий.