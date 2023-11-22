В Калининграде заявили, что ущерб от ограничений транзита достигает 2 млрд рублей

Субсидирование морских перевозок уравнивает их стоимость с железнодорожным тарифом и позволяет региону избегать роста цен на товары, связанного с транспортными расходами

КАЛИНИНГРАД, 22 ноября. /ТАСС/. Ущерб от ограничения транзита грузов в Калининградскую область наземным транспортом через Литву достигает 2 млрд рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции журналистам губернатор области Антон Алиханов.

"Расчет достаточно простой. Все, что попало в списки ограничений, либо полных санкций, либо квотных - объем субсидий, [выделяемых в связи с санкциями на морские перевозки в регион], можно легко предъявлять как ущерб как минимум бюджету федеральному", - сказал Алиханов, подтвердив, что это около 2 млрд рублей.

Санкции ограничивают сухопутный транзит через Литву в Калининград некоторых товаров - по железной дороге попавшие в санкционные списки грузы можно перевозить только по установленным Евросоюзом квотам, а на грузовиках такие товары запрещены к транспортировке.

Субсидирование морских перевозок уравнивает их стоимость с железнодорожным тарифом и позволяет региону избегать роста цен на товары, связанного с транспортными расходами. По данным областных властей, до субсидирования фрахт сорокафунтового контейнера для отправки в область стоил от 85 тыс. до 100 тыс. рублей. После внедрения механизма субсидий - около 20 тыс. рублей.

Как сообщил губернатор, по итогам 2023 года общий объем субсидий на морские перевозки в область составит около 2,2 млрд рублей. Это, по его словам, фактический объем того, что было востребовано с начала года. В 2024 году субсидии могут составить от 1,8 млрд до 2 млрд рублей. Если потребуется их увеличение, областные власти обратятся к федеральным властям.

Общий грузооборот области сейчас составляет 19,2 млн тонн. На долю морского транспорта приходится порядка 40% от этих объемов. На морских линиях между Усть-Лугой (Ленинградская область) и Балтийском (Калининградская область) и Санкт-Петербургом и Калининградом работают 25 судов - 4 железнодорожных парома, 19 сухогрузов и два танкера. Ранее губернатор заявлял, что область заинтересована в увеличении количества ро-ро судов, задействованных в доставке грузов в регион. Ранее Алиханов сообщал, что к 2028-2029 годам для морской доставки грузов в регион планируется построить три новых парома класса судов "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский", которые работают на линии Усть-Луга - Балтийск.