22 ноября, 13:42

В Калининграде заявили, что ущерб от ограничений транзита достигает 2 млрд рублей

Субсидирование морских перевозок уравнивает их стоимость с железнодорожным тарифом и позволяет региону избегать роста цен на товары, связанного с транспортными расходами

КАЛИНИНГРАД, 22 ноября. /ТАСС/. Ущерб от ограничения транзита грузов в Калининградскую область наземным транспортом через Литву достигает 2 млрд рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции журналистам губернатор области Антон Алиханов.

"Расчет достаточно простой. Все, что попало в списки ограничений, либо полных санкций, либо квотных - объем субсидий, [выделяемых в связи с санкциями на морские перевозки в регион], можно легко предъявлять как ущерб как минимум бюджету федеральному", - сказал Алиханов, подтвердив, что это около 2 млрд рублей.

Санкции ограничивают сухопутный транзит через Литву в Калининград некоторых товаров - по железной дороге попавшие в санкционные списки грузы можно перевозить только по установленным Евросоюзом квотам, а на грузовиках такие товары запрещены к транспортировке.

Субсидирование морских перевозок уравнивает их стоимость с железнодорожным тарифом и позволяет региону избегать роста цен на товары, связанного с транспортными расходами. По данным областных властей, до субсидирования фрахт сорокафунтового контейнера для отправки в область стоил от 85 тыс. до 100 тыс. рублей. После внедрения механизма субсидий - около 20 тыс. рублей.

Как сообщил губернатор, по итогам 2023 года общий объем субсидий на морские перевозки в область составит около 2,2 млрд рублей. Это, по его словам, фактический объем того, что было востребовано с начала года. В 2024 году субсидии могут составить от 1,8 млрд до 2 млрд рублей. Если потребуется их увеличение, областные власти обратятся к федеральным властям.

Общий грузооборот области сейчас составляет 19,2 млн тонн. На долю морского транспорта приходится порядка 40% от этих объемов. На морских линиях между Усть-Лугой (Ленинградская область) и Балтийском (Калининградская область) и Санкт-Петербургом и Калининградом работают 25 судов - 4 железнодорожных парома, 19 сухогрузов и два танкера. Ранее губернатор заявлял, что область заинтересована в увеличении количества ро-ро судов, задействованных в доставке грузов в регион. Ранее Алиханов сообщал, что к 2028-2029 годам для морской доставки грузов в регион планируется построить три новых парома класса судов "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский", которые работают на линии Усть-Луга - Балтийск. 

Теги:
РоссияАлиханов, Антон АндреевичКалининградская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация