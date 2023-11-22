В ДНР заявили о готовности поделиться опытом экспорта угля в условиях санкций

Глава республики Денис Пушилин отметил, что также планируется развивать машиностроение и станкостроение в регионе

КЕМЕРОВО, 22 ноября. /ТАСС/. Угольные компании и власти Донецкой Народной Республики готовы поделиться опытом экспорта угля в условиях наложенных западными странами санкций с другими угледобывающими регионами РФ, в частности с Кузбассом. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин на заседании рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Энергетика" в Кемерове.

"Угольную отрасль надо развивать. Причем здесь должна быть взаимодополняема угольная отрасль Донбасса и угольная отрасль Кузбасса. Мы научились работать в условиях санкций за эти восемь лет. Нас это касалось в первую очередь. <...> Здесь мы готов делиться своими наработками", - сказал Пушилин.

Он добавил, что сейчас развитие угольной отрасли в регионе связано с загрузкой ТЭЦ. Также регион планирует развивать, помимо металлургии, где используются специальные марки углей, машиностроение, станкостроение, которым нужна энергия. "Сейчас уже принято решение по тем шахтам, которые обозначены как перспективные, передача их профильным инвесторам с учетом контроля со стороны государства, с пониманием необходимости модернизации, снижения себестоимости, правильного выстраивания ценообразования. Сейчас, при просчете частным инвестором, при внедрении современных мер контроля и оптимизации, мы видим, что шахты, которые считались убыточными, они вдруг становятся прибыльными. Даже с учетом цен на энергоносители", - отметил глава республики.

Угольная промышленность является одной из основных в ДНР. По данным Министерства угля и энергетики ДНР, в 2023 году добыча угля на государственных предприятиях запланирована в размере 3,3 млн тонн угля, в течение года планируется ввести семь новых очистных забоев. За 2022 год угледобывающими предприятиями министерства было добыто 2,9 млн тонн. На данный момент в ДНР функционируют пять государственных унитарных предприятий, в состав которых входят 16 шахт.