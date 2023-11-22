Основатель Evergrande лишился двух особняков в Гонконге стоимостью $200 млн

Компания-кредитор Orix Asia Capital инициировала процесс переоформления прав собственности на оба здания стоимостью $192 млн, пишет South China Morning Post

ГОНКОНГ, 22 ноября. /ТАСС/. Основатель задолжавшей более $300 млрд китайской девелоперской компании Evergrande Сюй Цзяинь лишился двух элитных вилл в Гонконге. Как сообщила газета South China Morning Post, их общая стоимость оценивается в 1,5 млрд гонконгских долларов (около $192 млн).

Одна из компаний-кредиторов Evergrande - Orix Asia Capital - инициировала процесс переоформления прав собственности на два расположенных по соседству особняка на улице Блэкс-линк. Процедура должна завершиться в ближайшие дни. Ранее эти дома принадлежали компании Giant Hill, директором которой до 30 июля 2021 года являлся Сюй Цзяинь.

Evergrande отказалась прокомментировать изданию передачу прав собственности, указав, что сделка носит личный характер.

В ноябре прошлого года другой кредитор Evergrande - China Construction Bank - получил в собственность другую виллу Сюй Цзяиня, расположенную по тому же адресу. В марте банк выставил особняк на продажу: его стоимость составила около 800 млн гонконгских долларов (около $101,9 млн).

В 2017 году американский журнал Forbes оценивал состояние Сюй Цзяиня в $45,3 млрд, однако позже этот показатель начал стремительно снижаться. По данным Bloomberg, в 2023 году его личный капитал составил лишь $1,7 млрд, а 28 сентября то же агентство со ссылкой на источники сообщило, что Сюй Цзяинь был задержан полицией Китая и подозревается в уголовных преступлениях.

Крах Evergrande

Evergrande после нескольких лет бурного роста и активных заимствований в 2021 году объявила о дефолте по платежам в адрес кредиторов и субподрядчиков. Пытаясь избежать банкротства, компания начала распродавать активы.

17 июля этого года Evergrande с большим опозданием опубликовала два финансовых отчета - за 2021 и 2022 годы. Согласно последнему из этих документов, суммарный объем долговых обязательств девелопера к концу 2022 года снизился в годовом выражении на 5,5%, составив 2,437 трлн юаней (около $339,9 млрд). Крах Evergrande спровоцировал серьезный кризис на рынке недвижимости Китая: суммарный метраж запущенных в 2022 году новых проектов по итогам года сократился на 39,4% в годовом выражении, до 1,206 млрд кв. м.