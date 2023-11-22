Минэнерго заявило, что доля угля РФ в мировом экспорте может вырасти до 25-30% к 2050 году

Глава департамента угольной промышленности ведомства Петр Бобылев напомнил, что Россия занимает третье место в мире среди экспортеров угля с долей 16-17%.

КЕМЕРОВО, 22 ноября. /ТАСС/. Доля российского угля в мировом экспорте может вырасти до 25-30% с текущих 16-17% к 2050 году с промежуточной точкой в 23% в 2030 году. Об этом сообщил глава департамента угольной промышленности Минэнерго Петр Бобылев на заседании рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Энергетика" в Кемерове.

"Мы ставим себе цель к 2050 году выйти на уровень 25-30% с промежуточной точкой в 2030 году 23%", - сказал он, напомнив, что в настоящее время Россия занимает третье место в мире среди экспортеров угля с долей 16-17%.

Ранее сообщалось, что Россия за январь - сентябрь 2023 года поставила в Китай 76,5 млн тонн угля, в Индию - 21,3 млн тонн, что выше показателей за весь 2022 год. Поставки в Китай по итогам 2023 года могут превысить 100 млн тонн.

Заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников в интервью ТАСС заявлял, что по итогам 2023 года добыча и экспорт угля из РФ сохранятся примерно на уровне 2022 года - около 440 млн и 220 млн тонн соответственно.