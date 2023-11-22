22 ноября, 13:45,
обновлено 22 ноября, 14:09

Минэнерго заявило, что доля угля РФ в мировом экспорте может вырасти до 25-30% к 2050 году

Глава департамента угольной промышленности ведомства Петр Бобылев напомнил, что Россия занимает третье место в мире среди экспортеров угля с долей 16-17%.

КЕМЕРОВО, 22 ноября. /ТАСС/. Доля российского угля в мировом экспорте может вырасти до 25-30% с текущих 16-17% к 2050 году с промежуточной точкой в 23% в 2030 году. Об этом сообщил глава департамента угольной промышленности Минэнерго Петр Бобылев на заседании рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Энергетика" в Кемерове.

"Мы ставим себе цель к 2050 году выйти на уровень 25-30% с промежуточной точкой в 2030 году 23%", - сказал он, напомнив, что в настоящее время Россия занимает третье место в мире среди экспортеров угля с долей 16-17%.

Ранее сообщалось, что Россия за январь - сентябрь 2023 года поставила в Китай 76,5 млн тонн угля, в Индию - 21,3 млн тонн, что выше показателей за весь 2022 год. Поставки в Китай по итогам 2023 года могут превысить 100 млн тонн.

Заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников в интервью ТАСС заявлял, что по итогам 2023 года добыча и экспорт угля из РФ сохранятся примерно на уровне 2022 года - около 440 млн и 220 млн тонн соответственно. 

Теги:
ИндияРоссияКитай
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация