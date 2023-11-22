22 ноября, 13:54

Акции ЮГК торгуются на уровне 0,5836 рубля за бумагу, выше цены размещения

Акции компании включены во второй уровень листинга биржи под тикером UGLD

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Стоимость акций "Южуралзолота" (ЮГК) в ходе торгов на Московской бирже достигла 0,5836 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:32 мск.

В первые минуты торгов стоимость акций компании росла до 0,64 рубля за бумагу.

Цена размещения акций ЮГК в рамках первичного публичного размещения (IPO) составила 0,55 рубля за бумагу.

Московская биржа ранее объявила о старте торгов акциями на площадке. Акции компании включены во второй уровень листинга биржи под тикером UGLD. Один торговый лот содержит 1 000 акций.

Ранее в ходе IPO "Южуралзолото" привлекла 7 млрд рублей, доля акций в свободном обращении (free float) ЮГК составит около 6% от увеличенного уставного капитала.

О компании

ЮГК - один из крупнейших золотодобытчиков в РФ. Активы производителя расположены в Челябинской области, Республике Хакасия и Красноярском крае. 

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Россия
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