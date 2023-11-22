Володин сообщил, что товарооборот России и Китая превысит $200 млрд

По словам председателя Госдумы, РФ и КНР также "вышли на небывалый уровень взаиморасчетов в национальных валютах, этот уровень составил 95%"

НАНКИН, 22 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Цзянсу, председателем постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Цзянсу Синь Чансином отметил существенный рост уровня внешнеторгового сотрудничества между Россией и Китаем.

"Внешнеторговые объемы нашего сотрудничества выросли значительно, в этом году раньше на год, чем планировалось, мы выйдем на более чем $200 млрд товарооборота. Для России Китай - торговый партнер номер один. Наша страна вошла в десятку крупнейших торгово-экономических партнеров для Китая", - сказал Володин на встрече.

Он также отметил, что РФ и КНР "вышли на небывалый уровень взаиморасчетов в национальных валютах, этот уровень составил 95%". "Конечно, нам не надо останавливаться на достигнутом, есть все для этого", - считает спикер Госдумы.

Володин отметил также, что президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином создана основа для развития отношений между странами, заложен принцип открытости, что "позволяет обсуждать любые вопросы". "Для нас крайне важно, чтобы парламентское измерение работало эффективно, принося свой вклад в развитие отношений", - добавил председатель Думы.

По словам Володина, "важным фактором является межрегиональное взаимодействие", в этой связи поездка в Нанкин не случайна. "Нам очень хотелось бы осмотреть, ознакомиться, как живет одна из самых индустриальных, одна из самых эффективных провинций Китая - Цзянсу", - сказал Володин.

Встреча состоялась в рамках официального визита Володина в Китай. В Нанкине запланированы двусторонние встречи с руководством провинции, посещение Нанкинского университета, высокотехнологичных промышленных предприятий. Будут обсуждаться вопросы межрегионального сотрудничества и развития экономических связей России и Китая.

Провинция Цзянсу входит в тройку ведущих регионов Китая и по объему экономики обгоняет Южную Корею. Нанкин - важный центр экономической и деловой жизни Китая, здесь находятся штаб-квартиры крупных компаний, развито промышленное производство. Нанкин также входит в десятку ведущих научно-исследовательских центров мира.