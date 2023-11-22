Путин: Россия продолжит вносить свой вклад в достижение целей устойчивого развития

Как заявил президент РФ, страна будет вносить свой вклад в цифровую трансформацию мировой экономики

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Россия продолжит работать над достижением целей устойчивого развития и будет вносить свой вклад в цифровую трансформацию мировой экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на виртуальном саммите лидеров "Большой двадцатки" (G20).

"Конечно, наша страна будет и далее вносить свой вклад в сбалансированное достижение целей устойчивого развития, сохранение климата и биоразнообразия нашей планеты, цифровую трансформацию мировой экономики, обеспечение продовольственной и энергетической безопасности", - сказал глава российского государства.

В этой связи он отметил, что Россия уделяет приоритетное внимание развитию цифровой общественной инфраструктуры и укреплению информационной безопасности, а большинство госуслуг населению страны уже предоставляется в электронном виде.