22 ноября, 13:56

Путин: Россия работает над обеспечением более активного участия женщин в экономике

© ТАСС/ Ruptly

По словам президента, в настоящее время в РФ женщины занимают прочные и значимые позиции в госуправлении и бизнесе

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Россия предпринимает конкретные шаги по повышению активности участия женщин в экономике и в других сферах жизни. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на виртуальном саммите лидеров "Большой двадцатки".

"Упомяну также, что в нашей стране предпринимаются реальные шаги по обеспечению более активного участия женщин в экономике и в других сферах жизни", - сказал глава российского государства.

По его словам, в настоящее время в России женщины занимают прочные и значимые позиции в государственном управлении, в бизнесе, руководят многими ведущими предприятиями, научными институтами и общественными организациями. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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