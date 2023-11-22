22 ноября, 13:57,
обновлено 22 ноября, 14:07

Минэнерго ожидает снижения доли угля в энергобалансе РФ до 120 млрд кВт·ч к 2050 году

По словам главы департамента угольной промышленности Минэнерго Петра Бобылева, в настоящее время электро- и теплоэнергетика России потребляет 87-90 млн тонн угля в год, еще 30 млн тонн приходится на сферу ЖКХ

КЕМЕРОВО, 22 ноября. /ТАСС/. Доля угля в энергобалансе России к 2050 году может составить 120 млрд кВт·ч против текущих 140 млрд кВт·ч. Ранее в соответствии с "зеленой" повесткой планировалось снижение до 65-67 млрд кВт·ч, сообщил глава департамента угольной промышленности Минэнерго Петр Бобылев на заседании рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Энергетика" в Кемерове.

"Сегодня берем фактически, я округляю - 140 млрд кВт·ч делают крупные электроэнергетики [за счет угля]. Первоначально <...> "зеленая" повестка ставила 65-67 млрд кВт·ч к 2050 году. На сегодня в балансе ориентировочные цифры к 2050 году 120 млрд кВт·ч, практически базовый уровень", - сказал он.

По словам Бобылева, в настоящее время электро- и теплоэнергетика России потребляет 87-90 млн тонн угля в год, еще 30 млн тонн приходится на сферу ЖКХ. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация