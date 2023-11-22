Минэнерго ожидает снижения доли угля в энергобалансе РФ до 120 млрд кВт·ч к 2050 году

По словам главы департамента угольной промышленности Минэнерго Петра Бобылева, в настоящее время электро- и теплоэнергетика России потребляет 87-90 млн тонн угля в год, еще 30 млн тонн приходится на сферу ЖКХ

КЕМЕРОВО, 22 ноября. /ТАСС/. Доля угля в энергобалансе России к 2050 году может составить 120 млрд кВт·ч против текущих 140 млрд кВт·ч. Ранее в соответствии с "зеленой" повесткой планировалось снижение до 65-67 млрд кВт·ч, сообщил глава департамента угольной промышленности Минэнерго Петр Бобылев на заседании рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Энергетика" в Кемерове.

"Сегодня берем фактически, я округляю - 140 млрд кВт·ч делают крупные электроэнергетики [за счет угля]. Первоначально <...> "зеленая" повестка ставила 65-67 млрд кВт·ч к 2050 году. На сегодня в балансе ориентировочные цифры к 2050 году 120 млрд кВт·ч, практически базовый уровень", - сказал он.

По словам Бобылева, в настоящее время электро- и теплоэнергетика России потребляет 87-90 млн тонн угля в год, еще 30 млн тонн приходится на сферу ЖКХ.