Путин передал правительству Москвы управление норвежскими долями "Прайм принт"

Компания занимается производством газетной и другой полиграфической продукции в различных регионах России

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Временное управление долями в сети типографий "Прайм принт", принадлежащими норвежскому холдингу Amedia, передано от Росимущества правительству Москвы. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Норвежские доли в типографиях "Прайм принт" в Воронеже, Екатеринбурге, Москве, Новосибирске и Челябинске были переданы во временное управление Росимущества президентским указом в сентябре. Теперь в этот документ внесены изменения, согласно которым в пункте о временном управляющем вместо Росимущества указано правительство Москвы.

Возможность введения временного управления над активами лиц из недружественных стран предусмотрена с апреля нынешнего года. Как отмечалось в указе президента РФ, это решение принято в ответ на незаконные действия США и других стран, направленные на лишение или ограничение прав собственности РФ, ее компаний и граждан.

"Прайм принт" занимается производством газетной и другой полиграфической продукции в различных регионах России, при этом норвежская Amedia Eastern Europe является единственным акционером "Прайм принт" в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске и мажоритарным акционером компаний в Воронеже и Новосибирске. Компания Amedia - второй по величине медиахолдинг Норвегии.