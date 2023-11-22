22 ноября, 14:07

Путин передал правительству Москвы управление норвежскими долями "Прайм принт"

Компания занимается производством газетной и другой полиграфической продукции в различных регионах России

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Временное управление долями в сети типографий "Прайм принт", принадлежащими норвежскому холдингу Amedia, передано от Росимущества правительству Москвы. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Норвежские доли в типографиях "Прайм принт" в Воронеже, Екатеринбурге, Москве, Новосибирске и Челябинске были переданы во временное управление Росимущества президентским указом в сентябре. Теперь в этот документ внесены изменения, согласно которым в пункте о временном управляющем вместо Росимущества указано правительство Москвы.

Возможность введения временного управления над активами лиц из недружественных стран предусмотрена с апреля нынешнего года. Как отмечалось в указе президента РФ, это решение принято в ответ на незаконные действия США и других стран, направленные на лишение или ограничение прав собственности РФ, ее компаний и граждан.

"Прайм принт" занимается производством газетной и другой полиграфической продукции в различных регионах России, при этом норвежская Amedia Eastern Europe является единственным акционером "Прайм принт" в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске и мажоритарным акционером компаний в Воронеже и Новосибирске. Компания Amedia - второй по величине медиахолдинг Норвегии. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичНорвегияРоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация