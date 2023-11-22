В Минфине не обсуждают дополнительное повышение пошлин на вино из некоторых стран

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев ранее заявил, что министерство поддерживает продление на 2024 год действия пошлин в размере 20% на ввоз вин из недружественных стран

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Возможность дополнительного повышения пошлин на вино из недружественных стран в Минфине РФ не обсуждается, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах Совета Федерации.

"Нет, такой вопрос не обсуждался в Минфине точно", - ответил Сазанов на соответствующий вопрос.

Ранее глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что министерство поддерживает продление на 2024 год действия пошлин в размере 20% на ввоз вин из недружественных стран.

Правительство РФ в июле 2023 года повысило ставки ввозных таможенных пошлин на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, они будут действовать до конца 2023 года. В Минэкономразвития РФ отмечали, что отечественное производство вина и импорт из дружественных стран полностью обеспечат внутренний спрос.