Россия в 2024 году ожидает соглашение об избежании двойного налогообложения с Малайзией

Все регламентные процедуры выполнены, отметил замминистра финансов Алексей Сазанов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Минфин России планирует подписать соглашение об избежании двойного налогообложения с Малайзией в январе 2024 года, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах Совета Федерации.

"Мы получили решение правительства о подписании соглашения об избежании двойного налогообложения. В январе, я думаю, что мы подпишем. У нас соглашение есть, здесь зависит от позиции коллег, когда они будут готовы подписывать. Все регламентные процедуры выполнены, соответственно, в начале следующего года, январь - февраль, мы точно подпишемся. Мы будем планировать на январь, а дальше все будет зависеть от позиции коллег", - сказал Сазанов.

Ранее в Минфине заявляли, что ищут взаимоприемлемые решения с ОАЭ, Турцией и Малайзией по корректировке соглашений о двойном налогообложении.