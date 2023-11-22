22 ноября, 14:26

Россия в 2024 году ожидает соглашение об избежании двойного налогообложения с Малайзией

Все регламентные процедуры выполнены, отметил замминистра финансов Алексей Сазанов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Минфин России планирует подписать соглашение об избежании двойного налогообложения с Малайзией в январе 2024 года, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах Совета Федерации.

"Мы получили решение правительства о подписании соглашения об избежании двойного налогообложения. В январе, я думаю, что мы подпишем. У нас соглашение есть, здесь зависит от позиции коллег, когда они будут готовы подписывать. Все регламентные процедуры выполнены, соответственно, в начале следующего года, январь - февраль, мы точно подпишемся. Мы будем планировать на январь, а дальше все будет зависеть от позиции коллег", - сказал Сазанов.

Ранее в Минфине заявляли, что ищут взаимоприемлемые решения с ОАЭ, Турцией и Малайзией по корректировке соглашений о двойном налогообложении. 

Теги:
МалайзияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация