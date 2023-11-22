22 ноября, 14:03

Минфин не получал от РСПП официальных предложений по налогу на прибыль

Замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что ведомство готово их рассмотреть

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Минфин не получал от Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) официальных предложений по налогу на прибыль, но готов их рассмотреть, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах Совета Федерации.

"Нет, в Минфине таких обсуждений нет. Если РСПП готовы, мы готовы рассмотреть, когда они формализуют свои предложения. Официально от РСПП никаких предложений не было, сейчас такого рода ничего не обсуждаем у себя", - сказал Сазанов.

Ранее глава РСПП Александр Шохин заявил о готовности бизнеса обсуждать вопрос о повышении налога на прибыль при определенных условиях. По его словам, для этого необходимы внятные, четкие, достаточно системные инвестиционные налоговые вычеты, в том числе, по действующим механизмам типа СЗПК. 

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