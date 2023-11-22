22 ноября, 15:52

Прогноз роста ВВП Британии снизили до 0,7% в 2024 году

По словам главы Минфина королевства Джереми Ханта, инфляция в стране замедлится до 2,8% к концу 2024 года и до целевого показателя Банка Англии в 2% к 2025 году

ЛОНДОН, 22 ноября. /ТАСС/. Прогноз роста ВВП Великобритании понижен в 2024 году до 0,7% с предыдущих 1,8%. Об этом сообщил глава Министерства финансов Соединенного Королевства Джереми Хант, выступая в Палате общин с осенним бюджетным посланием.

"Заглядывая в будущее, Бюро по бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR - прим. ТАСС) OBR ожидает, что экономика вырастет на 0,6% в этом году и на 0,7% в следующем году. После этого рост составит 1,4% в 2025 году, 1,9% - в 2026 году, 2% - в 2027 году и 1,7% - в 2028 году", - сказал Хант. Расчеты и прогнозы OBR, неправительственной консалтинговой организации, традиционно используются Минфином при подготовке бюджета.

В марте OBR ожидала небольшого сокращения экономики Великобритании по итогам этого года (на 0,2%), однако уже в следующем прогнозировала рост на 1,8% и на 2,5% - в 2025 году.

По словам Ханта, инфляция в Великобритании замедлится до 2,8% к концу 2024 года и до целевого показателя Банка Англии в 2% к 2025 году. "Когда мы с премьер-министром [Риши Сунаком] вступили в должность [в октябре прошлого года], инфляция составляла 11,1%. На прошлой неделе она упала до 4,6%. Мы пообещали снизить инфляцию вдвое, и мы это сделали", - сообщил Хант, заметив, что показатели инфляции в королевстве "сейчас ниже, чем почти в половине экономик ЕС". Сославшись на прогнозы OBR, он заявил, что "общий уровень инфляции снизится до 2,8% к концу 2024 года, а затем упадет до целевого показателя в 2 процента в 2025 году".

110 мер для экономического роста

Относительно государственного долга глава Минфина заявил, что его доля в соотношении к ВВП снизится до 92,8% к 2028-2029 году, а уровень заимствования государственного сектора к тому же сроку - до 1,1% по сравнению с нынешними 4,5%. Хант также сообщил, что в апреле следующего года государственные пенсии вырастут на 8,5%.

Как сообщил глава Минфина, в его осеннем заявлении анонсируется 110 различных мер, направленных на "обеспечение роста британской экономики" в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться в королевстве не позднее начала 2025 года. Значительная часть мер предполагает поддержку малого бизнеса, в том числе британских гостиниц, ресторанов и пабов, которым была обещана заморозка акцизов на алкоголь до августа 2024 года. План Минфина предполагает также оказание помощи инновационным отраслям за счет новых налоговых вычетов и упрощение процедур согласования строительных проектов.

Хант также объявил о "крупнейшем в истории" повышении минимального размера оплаты труда работников старше 23 лет на 9,8%, до £11,44 ($13) в час. Кроме того, будет уменьшен размер обязательных взносов в систему национального страхования, из которой финансируются различные пособия и пенсионные выплаты. Основная ставка этого налога, выплачиваемого с первой тысячи фунтов дохода, который работник получает в месяц, снизится с 12% до 10%. 

Теги:
Великобритания
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация