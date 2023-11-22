Прогноз роста ВВП Британии снизили до 0,7% в 2024 году

По словам главы Минфина королевства Джереми Ханта, инфляция в стране замедлится до 2,8% к концу 2024 года и до целевого показателя Банка Англии в 2% к 2025 году

ЛОНДОН, 22 ноября. /ТАСС/. Прогноз роста ВВП Великобритании понижен в 2024 году до 0,7% с предыдущих 1,8%. Об этом сообщил глава Министерства финансов Соединенного Королевства Джереми Хант, выступая в Палате общин с осенним бюджетным посланием.

"Заглядывая в будущее, Бюро по бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR - прим. ТАСС) OBR ожидает, что экономика вырастет на 0,6% в этом году и на 0,7% в следующем году. После этого рост составит 1,4% в 2025 году, 1,9% - в 2026 году, 2% - в 2027 году и 1,7% - в 2028 году", - сказал Хант. Расчеты и прогнозы OBR, неправительственной консалтинговой организации, традиционно используются Минфином при подготовке бюджета.

В марте OBR ожидала небольшого сокращения экономики Великобритании по итогам этого года (на 0,2%), однако уже в следующем прогнозировала рост на 1,8% и на 2,5% - в 2025 году.

По словам Ханта, инфляция в Великобритании замедлится до 2,8% к концу 2024 года и до целевого показателя Банка Англии в 2% к 2025 году. "Когда мы с премьер-министром [Риши Сунаком] вступили в должность [в октябре прошлого года], инфляция составляла 11,1%. На прошлой неделе она упала до 4,6%. Мы пообещали снизить инфляцию вдвое, и мы это сделали", - сообщил Хант, заметив, что показатели инфляции в королевстве "сейчас ниже, чем почти в половине экономик ЕС". Сославшись на прогнозы OBR, он заявил, что "общий уровень инфляции снизится до 2,8% к концу 2024 года, а затем упадет до целевого показателя в 2 процента в 2025 году".

110 мер для экономического роста

Относительно государственного долга глава Минфина заявил, что его доля в соотношении к ВВП снизится до 92,8% к 2028-2029 году, а уровень заимствования государственного сектора к тому же сроку - до 1,1% по сравнению с нынешними 4,5%. Хант также сообщил, что в апреле следующего года государственные пенсии вырастут на 8,5%.

Как сообщил глава Минфина, в его осеннем заявлении анонсируется 110 различных мер, направленных на "обеспечение роста британской экономики" в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться в королевстве не позднее начала 2025 года. Значительная часть мер предполагает поддержку малого бизнеса, в том числе британских гостиниц, ресторанов и пабов, которым была обещана заморозка акцизов на алкоголь до августа 2024 года. План Минфина предполагает также оказание помощи инновационным отраслям за счет новых налоговых вычетов и упрощение процедур согласования строительных проектов.

Хант также объявил о "крупнейшем в истории" повышении минимального размера оплаты труда работников старше 23 лет на 9,8%, до £11,44 ($13) в час. Кроме того, будет уменьшен размер обязательных взносов в систему национального страхования, из которой финансируются различные пособия и пенсионные выплаты. Основная ставка этого налога, выплачиваемого с первой тысячи фунтов дохода, который работник получает в месяц, снизится с 12% до 10%.