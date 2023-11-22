Число связанных с госсектором уникальных фейков с начала года составило 1,7 тыс.

По мнению загендиректора АНО "Диалог" Юлии Полетаевой, их число продолжит расти и в 2024 году

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Количество уникальных фейков в сети, связанных с госсектором, растет. По итогам 10 месяцев 2023 года их насчитывалось 1,7 тыс., сообщила заместитель генерального директора АНО "Диалог" Юлия Полетаева.

"В целом мы видим, конечно, огромный рост, то есть в 2022 году у нас были 1 763 уникальных фейка, посчитали наши коллеги и дали такую статистику, и уже за 10 месяцев 2023 года - 1 700. Есть, в общем-то, все шансы, что мы побьем рекорд прошлого года, с учетом того, что в 2021 году это число составляло всего лишь 350. Мы понимаем, что эта проблема становится актуальнее год от года", - сказала она на форуме "Диалоги о фейках".

По мнению Полетаевой, число фейков продолжит расти и в 2024 году. Она выразила надежду, что рост не будет значительным.

"Если говорить про охваты фейков по теме бизнеса, мы тоже видим кратный рост за последние несколько лет. Если в 2021 году всего 44 млн человек в неделю видели фейки по теме бизнеса, то в 2023 году, понятно, что мы здесь смотрим перекрестно, то есть каждый человек может увидеть несколько фейков по теме бизнеса, но охват - 605 млн человек", - добавила Полетаева.