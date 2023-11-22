В Якутии госпредприятие планирует начать добычу угля

В данный момент идет работа для получения лицензии

ЯКУТСК, 22 ноября. /ТАСС/. Дочерняя компания государственного унитарного предприятия "ЖКХ Республики Саха (Якутия)" (ГУП ЖКХ) планирует заняться добычей угля в арктическом районе Якутии. Об этом сообщил журналистам генеральный директор предприятия Виталий Чикачев.

"Есть большие стратегические планы, связанные с добычей угля на территории нашей республики. <…> Это разработка местного угля - в Момском районе есть село Соболох, и в 40 км от этого села в 1950-е годы была геологоразведка, и были найдены залежи угля, - сказал Чикачев. - Первый шаг мы сделали, создали дочернюю компанию "Сахаугольтепло".

Предполагается открытая добыча угля, в данный момент идет работа для получения лицензии. Запасы, согласно данным тех лет, составляли около 3,7 млн тонн угля. Затем добытый уголь планируется использовать в котельных филиалов предприятия в пилотном режиме. По словам гендиректора, в регионе растет количество котельных, ведется постоянная работа по подключению к сетям домов и соцобъектов - добыча позволит обеспечить большой запас угля на территории республики и упростит логистику в районы.

Государственное унитарное предприятие "ЖКХ Республики Саха (Якутия)" предоставляет жилищно-коммунальные услуги в 26 муниципальных районах, из них в 12 арктических. Также предприятие выполняет функции регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории арктической зоны Якутии с 2019 года.