22 ноября, 14:52

Сбербанк планирует до конца года привлечь в клиенты около 240 тыс. жителей Крыма

По словам председателя Юго-Западного банка Сбербанка Анатолия Песенникова, "основной продукт, который востребован сейчас в Республике Крым и Севастополе, - это ипотека"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноября. /ТАСС/. Сбербанк до конца года намерен оформить около 240 тыс. жителей Крыма своими клиентами, сейчас компания ежедневно обслуживает до 3 тыс. клиентов на полуострове. Об этом журналистам сообщил председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

"Мы зашли активно в Крым с марта этого года, уже открыли восемь офисов в Крыму и до конца года откроем еще семь. Наш практически ежедневный клиентопоток сейчас - порядка 2,5-3 тыс. клиентов. До конца года нашими клиентами станут порядка 240 тыс. крымчан и жителей города Севастополя. И основной продукт, который востребован сейчас в Республике Крым и Севастополе, - это ипотека. Мы практически улучшили качество жизни 2,5 тыс. семей в Крыму", - сказал Песенников на пресс-конференции в Ростове-на-Дону.

Для юридических лиц Сбербанк с момента работы на полуострове открыл более 9 тыс. счетов. "Практически каждый месяц мы открываем тысячу счетов нашим предпринимателям или юридическим лицам. Поэтому наш приход там воспринят достаточно хорошо, и мы помогаем многим предпринимателям развиваться. Мы уже за это время выдали кредитов на 10 млрд рублей", - добавил представитель банка.

В январе Сбербанк объявил, что начинает работу на Крымском полуострове. В мае первые отделения открылись в Ялте и Севастополе. В середине ноября организация открыла в Симферополе крупнейший на полуострове офис для юридических лиц.

В ходе Петербургского международного экономического форума первый зампредседателя правления банка Александр Ведяхин сообщил журналистам, что до конца 2023 года банк планирует довести число банкоматов на полуострове до 130. 

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