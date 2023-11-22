22 ноября, 15:02

Эксперт: участники СВО могут стать наставниками для молодежи, развивающей дроны

Гендиректор АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" Дмитрий Песков также предложил развивать практику соревнований среди разработчиков и операторов дронов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Участники специальной военной операции (СВО) с опытом применения дронов могут стать наставниками для молодых участников кружков технологического творчества в сфере беспилотных авиационных систем (БАС), считает спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" Дмитрий Песков.

"У нас уникальная ситуация, потому что у нас есть потенциально большое количество людей, которые умеют применять эти машины - это люди, возвращающиеся с фронта. Идеальное место для них - это работа в такого рода кружках, у них есть весь этот опыт. Со своей стороны мы готовы любые масштабные инициативы здесь поддерживать", - сказал он на круглом столе "Государственная поддержка развития кружков технического творчества молодежи в области развития беспилотных авиационных систем", который проходит в Совете Федерации.

Песков также предложил развивать практику соревнований среди разработчиков и операторов дронов - учреждать кубки губернаторов, компаний и школ и фиксировать рекорды. Массовые соревнования беспилотников в том числе в таких форматах прошли в этом году в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг" в Новосибирске, напомнил он.

"Классическая схема - квадрокоптер, на котором все летают, - не очень долго продержится. Придет следующее поколение двигателей, и они будут собираться по-другому. Чтобы все это делать, нужно хорошо понимать физику, математику, уметь работать с современными материалами и очень хорошо программировать, работать в команде", - добавил спецпредставитель президента, отметив, что технологии в этой сфере "меняются каждые полгода". 

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