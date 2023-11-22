Бюджет ФРГ на 2024 год могут принять с задержкой из-за финансовых сложностей

Правящая в ФРГ коалиция перенесла голосование после вердикта суда по блокировке бюджетных €60 млрд и заморозки финансирования некоторых проектов

БЕРЛИН, 22 ноября. /ТАСС/. Правящая в ФРГ коалиция (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ, "зеленые" и Свободная демократическая партия - СвДП) перенесла голосование в Бундестаге по государственному бюджету на следующий год после вердикта суда по блокировке бюджетных €60 млрд и заморозки финансирования некоторых проектов. Об этом сообщается в совместном заявлении лидеров парламентских фракций входящих в нее партий Рольфа Мютцениха (СДПГ), Бритты Хассельман и Катарины Дрёге (обе - "зеленые") и Кристиана Дюрра (СвДП).

"Бюджетный комитет Бундестага вчера на экспертных слушаниях обсудил последствия решения Федерального конституционного суда (ФКС). Как лидеры фракций коалиции мы считаем необходимым учесть его при составлении бюджета на 2024 год", - отмечается в заявлении. "В этой связи принятие решения по бюджету на 2024 год не состоится, как было запланировано, на следующей неделе", - сообщили председатели фракций "Светофора" (так в Германии называют коалицию по цветам входящих в нее партий). По их словам, цель заключается в том, чтобы "быстро, но с необходимой тщательностью обсудить бюджет с целью обеспечить надежность планирования". Когда это может произойти, не сообщается.

Как отметила ранее газета Sueddeutsche Zeitung, заседание профильного комитета Бундестага по обсуждению бюджета на 2024 год, которое изначально должно было состояться 23 ноября, перенесено на неопределенный срок. Утвердить его планировалось на заседании парламента на следующей неделе. Издание уточнило, что в теории у депутатов на эти цели останется еще одна неделя во второй половине декабря перед рождественскими праздниками.

Если до начала 2024 года не будет утвержден бюджет, то министерствам будет позволено осуществлять только расходы, необходимые для обеспечения управленческих функций, а также соблюдения юридических обязательств. Минфин может позволить также использовать определенный процент средств, заложенных на те или иные цели в проекте бюджета.

Некоторые местные наблюдатели называют проблемы с бюджетом крахом "Светофора". Члены СвДП в Касселе (федеральная земля Гессен) уже запустили инициативу по проведению голосования в партии о целесообразности дальнейшего участия в коалиции.

Вердикт ФКС

На работу правительства ФРГ оказывает давление недавний вердикт Федерального конституционного суда, который запретил тратить €60 млрд на климатические и экологические проекты. Изначально эти средства были заложены в 2021 году на борьбу с последствиями пандемии, но правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца перераспределило их в новый фонд. Суд спустя почти два года постановил, что это решение было неконституционным. Теперь правительству придется изыскивать эти средства из других источников, чтобы финансировать уже согласованные проекты.

21 ноября стало известно, что Министерство финансов ФРГ приняло решение заморозить почти все ассигнования из бюджета текущего года в связи с решением Конституционного суда (ФКС) о неправомерности перераспределения старых невостребованных кредитных средств на сумму €60 млрд. В Минфине пояснили, что данный шаг не означает блокировки всех предусмотренных бюджетом расходов, текущие обязательства будут соблюдаться, но на дополнительные выплаты придется получать одобрение.