На возмещение ущерба от пожаров и наводнений в Греции выделили более €3,3 млрд

Премьер Кириакос Мицотакис сообщил, что в рамках государственного бюджета правительство "удваивает фонды государственной помощи для немедленного реагирования на стихийные бедствия"

АФИНЫ, 22 ноября. /ТАСС/. Возмещение ущерба от пожаров и наводнений в различных районах Греции обойдется в более чем €3,3 млрд. Об этом сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая на пленарном заседании парламента на тему реализации инициатив правительства по восстановлению пострадавших от стихийных бедствий регионов Фессалия и Эврос, а также по вопросу борьбы с климатическим кризисом.

"Возмещение ущерба [от стихийных бедствий] превысит €3,3 млрд и будет происходить в основном за счет европейских ресурсов, но потребуются средства и из государственного бюджета Греции за счет профицита, достигаемого экономическим ростом и более высокими госдоходами, которые принесет политика, которой мы следуем", - сказал Мицотакис.

Премьер сообщил, что в рамках государственного бюджета правительство "удваивает фонды государственной помощи для немедленного реагирования на стихийные бедствия". По словам Мицотакиса, на данный момент весь ущерб, причиняемый предприятиям и гражданам, возмещается. "Но ресурсы государства не являются неисчерпаемыми, - подчеркнул он. - Отныне мы все должны участвовать [в этом процессе]. С 2024 года предприятия с [годовым] оборотом более €2 млн должны быть застрахованы от землетрясений, пожаров и наводнений".

Глава правительства призвал граждан также страховаться от возможного ущерба своему имуществу, за что им будет даваться скидка при уплате ежегодного налога на недвижимость (ENFIA). "Мы не можем закрывать глаза на тот факт, что мы живем в сейсмоопасной стране и уязвимы перед пожарами и наводнениями. То же самое касается и наших фермеров, они получили значительные суммы в качестве компенсации. Только за предыдущие четыре года до циклона "Дэниэл" им заплатили €1 млрд. Поэтому теперь нам понадобится новый регламент страхования в рамках Греческой организации сельскохозяйственного страхования (ELGA)", - добавил Мицотакис.

Оппозиционные партии Греции обвиняют правительство в том, что оно оказалось неспособным эффективно справиться с длительными катастрофическими лесными пожарами летом, прежде всего, в области Эврос и последствиями масштабных наводнений в области Фессалия и на острове Эвбея в сентябре. При этом, по мнению оппозиции, выделяемых компенсаций пострадавшим явно не хватает.