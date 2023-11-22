Пятый энергоблок Запорожской АЭС перевели в режим холодного останова

Это поможет выявить причину превышения бора, сообщил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Пятый энергоблок Запорожской АЭС переведен в режим "холодный останов", чтобы выявить причину превышения бора, сообщил ТАСС советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. По его словам, угроз ядерной безопасности нет.

"У ядерного реактора несколько контуров охлаждения. Когда во втором контуре охлаждения идет превышение содержания бора, это предмет для анализа. В данном случае превышение минимальное, оно не несет рисков и угроз ядерной безопасности. Но ядерная безопасность - ключевой приоритет, именно поэтому пятый энергоблок перевели в режим холодного останова", - сказал он.

Карчаа уточнил, что перевод пятого энергоблока в режим холодного останова ни на что не влияет, поэтому нет необходимости в его скорейшем возвращении в прежний режим. "Сколько специалистам потребуется времени для анализа, столько и потребуется. Здесь сроки не имеют значения", - добавил он.

"Холодный останов" - это состояние ядерного реактора, при котором он заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды и не генерирует электроэнергию.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине объект был взят под контроль российскими силами.