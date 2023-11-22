Украина потеряла свыше €400 млн из-за блокады КПП на границе с Польшей

Вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин добавил, что для каждого украинского автоперевозчика убыток от простоя грузовика с учетом утраченной доходности составляет €350 за сутки

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Ущерб экономике Украины от блокирования польскими дальнобойщиками КПП на польско-украинской границе составил больше €400 млн. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин.

"Ситуация действительно критическая. Я не готов сказать, как другие отрасли страдают, хотя, по оценке Федерации работодателей Украины, уже на сегодня более €400 млн наша экономика потеряла", - сказал он на брифинге в медиацентре "Украина".

Балин добавил, что для каждого украинского автоперевозчика убыток от простоя грузовика с учетом утраченной доходности составляет €350 за сутки.

С 6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года. На границе образовались многокилометровые очереди из фур. В связи с блокировкой границы расценки на доставку грузов из Польши на Украину выросли более чем в три раза. 21 ноября словацкие перевозчики заблокировали проезд грузовиков через КПП "Вышне-Немецке - Ужгород" на границе с Украиной. По данным украинских пограничников, к полуночи пункт пропуска временно разблокировали. В настоящее время выезда из Словакии ожидают около 400 фур.