На границе Абхазии с РФ могут появиться дополнительные полосы для фур с мандаринами

Председатель абхазского Государственного таможенного комитета Отар Хеция отметил, что с конца сентября в Россию экспортировано 4,6 тыс. тонн мандаринов, что на 1,5 тыс. тонн больше, чем в 2022 году в аналогичный период

СУХУМ, 22 ноября. /ТАСС/. Дополнительные полосы для большегрузных машин, занимающихся перевозкой цитрусовых, могут появиться на границе Абхазии и России в случае необходимости, чтобы не возникали очереди в пик мандаринового сезона. Об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Абхазии Отар Хеция на встрече в общественной палате Абхазии.

В Абхазии сейчас сезон экспорта осенних фруктов - мандаринов, лимонов, фейхоа, хурмы. Фейхоа и хурму вывозят с октября по декабрь, а цитрусовый сезон длится с конца сентября и вплоть до марта, но пик приходится на декабрь, когда экспортеры стараются вывезти основную массу фруктов в Россию к Новому году.

Председатель ГТК Абхазии отметил, что в преддверии цитрусового сезона руководство ГТК Абхазии ежегодно встречается с участниками внешнеэкономической деятельности, занимающимися экспортом цитрусовых, чтобы узнать, с какими проблемами они сталкиваются, а затем озвучивает их на совещании с российскими коллегами из ФТС. "В этом году совещание было плодотворным, и по нашей рекомендации дополнительно до 30 должностных лиц инспекторского состава были прикомандированы к МАПП "Адлер", были открыты дополнительные окна. В случае необходимости для большегрузных машин, занимающихся перевозкой цитрусовых, будут открыты дополнительные линии", - сказал Хеция.

По словам главы ГТК, с конца сентября в РФ экспортировано 4,6 тыс. тонн мандаринов, что на 1,5 тыс. тонн больше, чем в прошлом году в аналогичный период. "Основной урожай только начинают собирать, и думаю, что мы в итоге получим прогнозируемые Минсельхозом 30 тыс. тонн мандаринов. Как известно, 95% собранного урожая вывозится в РФ, остальные реализуются в республике", - сказал он.

Как сообщил на встрече министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа, 80% мандаринов собирается на приусадебных участках жителей республики и лишь 20% на трех госпредприятиях, находящихся в аренде в Гулрыпшском, Ткуарчалском и Галском районах. Как правило, экспортируются лишь мандарины хорошего качества, а те, что не имеют товарного вида, в основном выбрасывают из-за отсутствия в республике завода по их переработке. При этом мандарины, не имеющие товарного вида, такие же сладкие, как и крупные.

"Проблема переработки мандаринов в Абхазии существует, но пока мы не будем иметь полноценное предприятие, способное перерабатывать до 30 тыс. тонн в год, проблему не решить. В селе Адзюбжа Очамчырского района планируется открыть предприятие, которое не только мандарины, но и другие фрукты сможет перерабатывать. Помимо напитков и концентратов, там собираются производить корма для животных и рыб. Я, как министр сельского хозяйства, возлагаю большие надежды на этот проект", - сообщил Джопуа.