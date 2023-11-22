22 ноября, 15:35

Россия в октябре 2023 года увеличила выпуск стали на 9,5%

Он достиг 6,3 млн тонн

МОСКВА, 22 ноября . /ТАСС/. Производство стали в России в октябре 2023 года выросло на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило 6,3 млн тонн, говорится в отчете World Steel Association. Всего за январь - октябрь 2023 года выпуск стали в стране возрос на 5,3%, до 63,5 млн тонн.

Согласно отчету, Китай в октябре произвел 79,1 млн тонн, что на 1,8% меньше, чем в октябре 2022 года, Индия - 12,1 млн тонн (рост на 15,1%). Выпуск стали в Японии в октябре вырос на 2,6% (до 7,5 млн тонн), а также увеличился в США - на 3,4% (до 6,8 млн тонн).

Выпуск стали в октябре 2023 года РФ, Украиной, другими странами СНГ составил 7,4 млн тонн, что на 12,9% больше, чем годом ранее. Всего за десять месяцев 2023 года эти государства выпустили 73,7 млн тонн стали (+3,1%).

Страны Азии и Океании в октябре произвели 108,8 млн тонн, увеличив выпуск на 0,8%. Страны ЕС выпустили 10,6 млн тонн стали, что на 7,1% меньше, чем годом ранее.

Производство стали государствами Северной Америки в октябре не изменилось по сравнению с прошлым годом и составило 9,3 млн тонн. Выпуск стали странами Южной Америки за отчетный период составил 3,4 млн тонн (падение на 8,7%). Страны Ближнего Востока произвели 5 млн тонн стали, нарастив выпуск по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 5%.

В целом производство стали в мире в октябре 2023 года составило 150 млн тонн, что на 0,6% больше, чем годом ранее, следует из отчета ассоциации.

Об ассоциации

Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association, WSA) - одна из крупнейших промышленных ассоциаций в мире. Входящие в нее компании обеспечивают около 85% мирового производства стали. 

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