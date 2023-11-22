Запасы нефти в США за неделю увеличились на 8,7 млн баррелей

По данным Минэнерго страны, показатель составил 448,1 млн баррелей

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 8,7 млн баррелей и на 17 ноября составили 448,1 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

В министерстве уточнили, что текущий объем запасов примерно на 1% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для данного времени года.

На 18:31 мск январский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE дешевел на 4,21% - до $78,95 за баррель, стоимость фьючерса нефти WTI с поставкой в январе снижалась на 4,49%, до $74,18 за баррель.