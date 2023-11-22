В соцучреждения Москвы начали поставлять абсорбирующее белье по офсетному контракту

В настоящий момент Москва заключила 14 офсетных контрактов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы заключили офсетный контракт с инвестором в начале 2023 года, в настоящий момент компания приступила к выпуску и поставке абсорбирующего белья в социальные учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

По условиям офсетного контракта инвестор должен был локализовать в столице производство абсорбирующего белья. Город взамен обязался в течение 10 лет закупить у предприятия товары на 11,7 млрд рублей.

"По условиям договора инвестор должен вложить в создание производства не менее 300 млн рублей, там будут работать около 70 сотрудников. Для этого город выделил площадку в 5,5 тыс. кв. м в индустриальном парке "Руднево". Сейчас компания уже приступила к выпуску продукции, первые поставки изделий в социальные учреждения столицы начались в ноябре", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В настоящий момент Москва заключила 14 офсетных контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь, систем для хранения архивов, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта. Совокупный объем инвестиций по этим контрактам составит около 82 млрд рублей.

"Компания "ВИП Камилла" первой в "Руднево" получила статус резидента особой экономической зоны столицы. Благодаря этому она может пользоваться значительными льготами, среди которых освобождение от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Налог на прибыль для резидентов составляет всего 2%", - уточнил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.