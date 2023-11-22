Reuters: через румынский порт Констанца отправили 29,4 млн тонн зерна за 10 месяцев

В портовой администрации отметили, что 40% этого объема прибыло из Украины

БУХАРЕСТ, 22 ноября. /ТАСС/. Количество зерновых, направленных на экспорт через румынский порт Констанца за первые десять месяцев года, достигло рекордных 29,4 млн тонн, при этом 40% этого объема составляет зерно с Украины. Об этом представители портовой администрации сообщили агентству Reuters.

Украина - один из крупнейших экспортеров зерна в мире, а порт Констанца стал важнейшим "альтернативным путем" для украинского экспорта после начала конфликта в этой стране. Украинские зерновые доставляются в Констанцу автомобилями, поездами и баржами по Дунаю.

В январе - октябре 2023 года Украина отправила через порт Констанца на экспорт 11,7 млн тонн зерна, а за весь 2022 год - 8,6 млн тонн. Пропускная способность порта Констанца, согласно Reuters, составляет в настоящее время 40 млн тонн зерновых в год.

В последние месяцы транзит украинских зерновых сократился из-за ударов РФ по украинским портам на Дунае, а также блокады КПП с Украиной польскими и словацкими автоперевозчиками, которые требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их украинским коллегам.

Бухарестское правительство ранее сообщило, что в последующие месяцы намерено удвоить транзит украинских зерновых, доведя его до 4 млн тонн в месяц благодаря инвестициям в инфраструктуру портов в Констанце и на Дунае.

Между тем украинские зерновые конкурируют за складские помещения в порту Констанца, которые обычно заняты зерновыми из Румынии и таких соседних стран без выхода к морю, как Венгрия и Сербия.