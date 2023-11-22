Путин поручил принять меры для увеличения объемов мяса птицы на российском рынке

Срок исполнения поручения - 20 декабря

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин до 20 декабря ждет предложений по увеличению объемов производства и предложения мяса птицы на внутреннем рынке, сообщается на сайте Кремля.

Поручение адресовано правительству РФ. "Представить предложения по предоставлению дополнительных мер государственной поддержки, направленных на увеличение объема предложения мяса птицы на внутреннем рынке, обратив особое внимание на необходимость увеличения объема его производства. Срок - 20 декабря", - говорится в опубликованном перечне поручений по итогам совещания с членами правительства.

Путин на совещании 25 октября заинтересовался причинами роста цен на мясо птицы и потребовал от правительства оперативной реакции. В частности, он отметил, что "курятина подорожала". В этой связи президент подчеркнул, что правительство должно вовремя "включать известные механизмы, в том числе и закупку по импорту у ближайших наших соседей из Белоруссии, Казахстана".