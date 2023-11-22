На 1 ноября задолженность по зарплате в России составила 459,9 млн рублей

В Росстате отметили, что общий долг увеличился на 22,3% по сравнению с уровнем на начало октября

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате в России на 1 ноября 2023 года составила 459,9 млн рублей, сообщается в материалах Росстата. По сравнению с уровнем на начало октября общий долг увеличился на 22,3%, или на 84 млн руб.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 ноября 2023 года на долги, образовавшиеся в 2023 года, приходится 216,8 млн рублей (47,1%), в 2022 г. - 88,5 млн рублей (19,3%), в 2021 г. и ранее - 154,6 млн рублей (33,6%).

По данным Росстата, доля работников обследуемых организаций, перед которыми имелась задолженность по заработной плате, на 1 ноября 2023 года составила менее 1%.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 46,9%; строительство - 11,9%; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 10,7%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки - 9,4%; управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе - 4,9%; добыча полезных ископаемых - 4,3%; транспорт - 4,2%; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - 4,2%; научные исследования и разработки - 1,9%; образование - 1,5%.