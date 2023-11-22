22 ноября, 16:10

На 1 ноября задолженность по зарплате в России составила 459,9 млн рублей

В Росстате отметили, что общий долг увеличился на 22,3% по сравнению с уровнем на начало октября

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате в России на 1 ноября 2023 года составила 459,9 млн рублей, сообщается в материалах Росстата. По сравнению с уровнем на начало октября общий долг увеличился на 22,3%, или на 84 млн руб.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 ноября 2023 года на долги, образовавшиеся в 2023 года, приходится 216,8 млн рублей (47,1%), в 2022 г. - 88,5 млн рублей (19,3%), в 2021 г. и ранее - 154,6 млн рублей (33,6%).

По данным Росстата, доля работников обследуемых организаций, перед которыми имелась задолженность по заработной плате, на 1 ноября 2023 года составила менее 1%.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 46,9%; строительство - 11,9%; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 10,7%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки - 9,4%; управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе - 4,9%; добыча полезных ископаемых - 4,3%; транспорт - 4,2%; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - 4,2%; научные исследования и разработки - 1,9%; образование - 1,5%. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация