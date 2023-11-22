22 ноября, 16:03

Промпроизводители России в октябре повысили цены на товары на 2%

В обрабатывающих производствах увеличение цен отмечено на отдельные виды бумаги и бумажных изделий

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Цены российских производителей промышленных товаров в октябре 2023 года, по предварительным данным, выросли на 2% по сравнению с сентябрем, говорится в материалах Росстата.

Так, в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок выросли цены на природный графит - на 24,9%, на янтарь - на 15,6%, на обезвоженную, обессоленную и стабилизированную нефть - на 14,5%, на газовый нестабильный конденсат - на 9,8%, на железорудный концентрат - на 9,6%. В то же время снизились цены на газ горючий природный (газ естественный) - на 17,3%, на глины прочие, не включенные в другие группировки - на 13,2%, на природные алмазы (кроме технических) - на 10,1%, на горючий природный сжиженный и регазифицированный газ - на 8,3%.

В обрабатывающих производствах увеличение цен отмечено на отдельные виды бумаги и бумажных изделий: на тест-лайнер (картон регенерированный для плоских слоев гофрированного картона) - на 16,3%, на регенерированную бумагу для гофрирования и прочую бумагу для гофрирования - на 15,2%.

В производстве химических веществ и химических продуктов цены на бензолы увеличились на 28,9%, на соединения неметаллов с галогенами или серой - на 23,9%, на этилен - на 18,3%, на глицерин - на 15,2%, на технический (сажи и прочие формы дисперсного углерода, не включенные в другие группировки) углерод - на 14,5%, на канифоль и смоляные и их производные кислоты - на 14,1%, на этиленгликоль (этандиол) - на 12,8%.

В производстве пищевых продуктов стали выше цены на овощи (кроме картофеля) резаные, расфасованные в пакеты - на 32%, на сухое молоко и сухие молочные смеси для детей раннего возраста - на 19,8%, на меланж - на 17,1%, на сушеный горох - на 15,1%, на соевое масло и его фракции нерафинированные - на 12%, на рапсовое масло и его фракции нерафинированные - на 10,7%, на крахмалы, кроме модифицированных - на 10,4%. При этом цены на лапшу снизились на 16,2%, на свекловичный жом - на 16,1%.

Одновременно отмечено снижение цен на следующие виды нефтепродуктов: на автомобильный бензин - на 20%, на топочный мазут - на 7,1%, на дизельное топливо - на 6,5%. При этом цены на нефтяные строительные битумы выросли на 51%, на сжиженные пропан и бутан - на 18,1%, на кокс и полукокс из каменного угля - на 17,8%, на газовый стабильный конденсат - на 17,6%, на нефтяные дорожные битумы - на 16,8%. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация