Промпроизводители России в октябре повысили цены на товары на 2%

В обрабатывающих производствах увеличение цен отмечено на отдельные виды бумаги и бумажных изделий

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Цены российских производителей промышленных товаров в октябре 2023 года, по предварительным данным, выросли на 2% по сравнению с сентябрем, говорится в материалах Росстата.

Так, в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок выросли цены на природный графит - на 24,9%, на янтарь - на 15,6%, на обезвоженную, обессоленную и стабилизированную нефть - на 14,5%, на газовый нестабильный конденсат - на 9,8%, на железорудный концентрат - на 9,6%. В то же время снизились цены на газ горючий природный (газ естественный) - на 17,3%, на глины прочие, не включенные в другие группировки - на 13,2%, на природные алмазы (кроме технических) - на 10,1%, на горючий природный сжиженный и регазифицированный газ - на 8,3%.

В обрабатывающих производствах увеличение цен отмечено на отдельные виды бумаги и бумажных изделий: на тест-лайнер (картон регенерированный для плоских слоев гофрированного картона) - на 16,3%, на регенерированную бумагу для гофрирования и прочую бумагу для гофрирования - на 15,2%.

В производстве химических веществ и химических продуктов цены на бензолы увеличились на 28,9%, на соединения неметаллов с галогенами или серой - на 23,9%, на этилен - на 18,3%, на глицерин - на 15,2%, на технический (сажи и прочие формы дисперсного углерода, не включенные в другие группировки) углерод - на 14,5%, на канифоль и смоляные и их производные кислоты - на 14,1%, на этиленгликоль (этандиол) - на 12,8%.

В производстве пищевых продуктов стали выше цены на овощи (кроме картофеля) резаные, расфасованные в пакеты - на 32%, на сухое молоко и сухие молочные смеси для детей раннего возраста - на 19,8%, на меланж - на 17,1%, на сушеный горох - на 15,1%, на соевое масло и его фракции нерафинированные - на 12%, на рапсовое масло и его фракции нерафинированные - на 10,7%, на крахмалы, кроме модифицированных - на 10,4%. При этом цены на лапшу снизились на 16,2%, на свекловичный жом - на 16,1%.

Одновременно отмечено снижение цен на следующие виды нефтепродуктов: на автомобильный бензин - на 20%, на топочный мазут - на 7,1%, на дизельное топливо - на 6,5%. При этом цены на нефтяные строительные битумы выросли на 51%, на сжиженные пропан и бутан - на 18,1%, на кокс и полукокс из каменного угля - на 17,8%, на газовый стабильный конденсат - на 17,6%, на нефтяные дорожные битумы - на 16,8%.