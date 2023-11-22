Бензин в России за неделю подешевел на 10 копеек

Дизель подорожал на 2 копейки, говорится в материалах Росстата

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 13 ноября по 20 ноября 2023 года снизились на 10 копеек - до 54,71 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

По данным статистики, средние цены на бензин марки Аи-92 снизились на 9 копеек и составили 50,35 рубля за литр. Средние цены на бензин марки Аи-95 снизились на 11 копеек, до 54,99 рубля за литр, а стоимость Аи-98 уменьшилась на 2 копейки и составила 68,18 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 2 копейки, до 64,08 рубля.

По данным Росстата, за период с 14 по 20 ноября снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 51 субъекте Российской Федерации. Более всего он подешевел в Чеченской Республике - на 2,8%.

Рост цен на бензин автомобильный зафиксирован в Республике Мордовия, Ханты-Мансийском автономном округе и Томской области - на 0,4%, 0,2% и 0,1% соответственно.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 48,69 до 52,79 рубля, марки Аи-95 - от 53,79 до 58,49 рубля, марки Аи-98 и выше - от 63,39 до 73,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 49,5 до 51,2 рубля, марки Аи-95 - от 53,6 до 56,52 рубля, марки Аи-98 и выше - от 67,74 до 70,49 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ с 13 ноября по 19 ноября вырос на 3,1% по сравнению с предыдущей неделей - до 876,7 тыс. тонн. Производство дизельного топлива увеличилось на 7,4% и составило чуть более 1,727 млн тонн.