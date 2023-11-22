Инфляция в России с 14 по 20 ноября замедлилась до 0,2%

Неделей ранее - с 8 по 13 ноября - в стране наблюдалась инфляция на уровне 0,23%, следует из данных Росстата

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 14 по 20 ноября 2023 года составила 0,2%, следует из данных Росстата. Неделей ранее - с 8 по 13 ноября - в стране наблюдалась инфляция на уровне 0,23%.

С начала ноября потребительские цены в РФ выросли на 0,8%, с начала года - на 6,31%.

В годовом выражении инфляция в РФ на 20 ноября 2023 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 7,35%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на куриные яйца - на 4,5%, сосиски, сардельки - на 0,5%, сливочное масло и хлеб - на 0,4%, мороженую рыбу, пастеризованное молоко, макаронные изделия, рис и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,3%, колбасы, стерилизованное молоко, сметану, твердые, полутвердые и мягкие сыры, пшеничную муку и печенье - на 0,2%, говядину, свинину, мясо кур, подсолнечное масло, творог, сухие молочные смеси для детского питания и поваренную соль - на 0,1%.

В то же время цены на сахар-песок - на 0,9%, вермишель - на 0,6%, мясные консервы для детского питания - на 0,4%, баранину и маргарин - на 0,3%, черный чай и пшено - на 0,2%, гречневую крупу - на 0,1%.

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: левомеколь и нимесулид - на 0,5%, поливитамины - на 0,4%, аллохол и ренгалин - на 0,3%, корвалол и метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 0,2%, комбинированные анальгетики и эргоферон - на 0,1%. Цены на валидол снизились на 0,2%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: стиральные порошки - на 0,4%, зубные пасты - на 0,3%, туалетная бумага, хозяйственное мыло и спички - на 0,2%. Цены на гигиенические прокладки снизились на 0,2%, пеленки для новорожденных и сухие корма для домашних животных - на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на шампуни - на 0,6%, майки, мужские футболки - на 0,3%, телевизоры, обрезные доски, мужские носки и кроссовки для детей - на 0,2%, электропылесосы, отечественные легковые автомобили, сигареты с фильтром и кроссовки для взрослых - на 0,1%. Цены на смартфоны снизились на 0,6%, джинсы и спортивные костюмы для детей - на 0,2%, древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты - на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин снизились на 0,2%, стоимость дизельного топлива выросла на 0,1%. Тарифы на проезд в городском автобусе в среднем по России выросли на 0,8%, троллейбусе - на 0,2%.

Средняя стоимость путевок в санатории увеличилась на 0,6%, проживания в гостиницах двух звезд - на 0,1%. Стоимость проживания в гостиницах 1, 4-5 звезд и мотелях снизилась на 0,2%.

Из остальных видов услуг подорожали: модельная стрижка в мужском и женском залах - на 0,5% и 0,4% соответственно, мойка легкового автомобиля - на 0,3%, ремонт телевизоров - на 0,1%.