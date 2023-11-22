Полеты из Ярославля в Санкт-Петербург возобновят 15 декабря

Время в пути составит 1 час 15 минут

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Авиасообщение между Ярославлем и Санкт-Петербургом возобновится 15 декабря, полеты будет осуществлять авиакомпания RusLine. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"Возобновляем авиасообщение с Санкт-Петербургом. С 15 декабря жители региона вновь смогут летать из Туношны в Северную столицу. Восстановление прямых рейсов обсуждали недавно с моим коллегой - губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Он также отмечал востребованность маршрута у петербуржцев", - написал Евраев.

Глава региона отметил, что Ярославская область интересна для путешествий, особенно в новогодние праздники. С Санкт-Петербургом регион связывают прочные деловые, экономические и общественные связи, прямое авиасообщение будет способствовать их развитию и укреплению.

"Полеты осуществляет авиакомпания RusLine - наш давний и надежный партнер. Самолеты будут летать пять раз в неделю, кроме вторника и субботы. Время в пути составит 1 час 15 минут. Продажа билетов скоро откроется", - уточнил губернатор.

В сентябре авиакомпания "Икар", входящая в состав Nordwind Airlines, отменила рейсы по маршруту Ярославль - Санкт-Петербург по техническим причинам. По итогам лета 2023 года Санкт-Петербург был самым популярным направлением из ярославского аэропорта Туношна. Полеты выполнялись ежедневно, было перевезено более 8 тыс. пассажиров.