Путин к 15 января ждет доклад по эффективности компенсаций по программе соцгазификации

Поручение дано по итогам пленарного заседания Международного форума "Российская энергетическая неделя"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 15 января 2024 года представить доклад по эффективности предоставления мер поддержки льготникам по программе социальной газификации, сообщается на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам пленарного заседания Международного форума "Российская энергетическая неделя", состоявшегося 11 октября 2023 года.

"С учетом ранее данных поручений обеспечить проведение регулярного мониторинга эффективности мер поддержки, направленных на компенсацию отдельным категориям граждан расходов на приобретение газового оборудования, проведение внутри границ их земельных участков работ, необходимых для технологического присоединения к газораспределительным сетям, и при необходимости принять дополнительные меры по увеличению доли домохозяйств, фактически подключенных к сетям газоснабжения, в общем количестве домохозяйств, для подключения которых созданы технические возможности", - говорится в перечне поручений.

Кроме того, глава государства рекомендовал главам российских регионов предоставить "проживающим в газифицированных населенных пунктах участникам специальной военной операции и членам их семей, инвалидам I группы и лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, субсидий в размере не менее 100 тыс. рублей на одно домовладение на приобретение газового оборудования и проведение внутри границ их земельных участков работ, необходимых для технологического присоединения к газораспределительным сетям, в случае поступления от таких граждан соответствующей заявки".

Сведения о выполнении этого поручения главы регионов должны будут предоставить в правительство РФ. Доклад по этой теме Путин ждет до 15 января 2024 год, далее - один раз в год.