22 ноября, 16:32

Ущерб от наводнений на севере Франции оценили в €550 млн

Примерно половину сумму покроет Центральный фонд перестрахования, указано на его сайте

ПАРИЖ, 22 ноября. /ТАСС/. Ущерб от наводнений в регионе О-де-Франс (север Франции) оценивается в €550 млн. Об этом говорится в сообщении французского государственного Центрального фонда перестрахования (CCR).

"Стоимость ущерба сегодня оценивается в €550 млн. По меньшей мере 50% (€275 млн) будет покрываться CCR как государственным перестраховщиком", - отмечается в тексте.

В фонде подчеркнули, что эта оценка может быть пересмотрена.

CCR был учрежден в 1982 году. Он предлагает французским страховым компаниям перестраховочное покрытие от стихийных бедствий.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что власти республики создадут специальный фонд в размере €50 млн для ликвидации последствий наводнений, от которых пострадали сотни коммун на севере страны.

Из-за шторма "Киаран" и последовавших за ним дождей в регионе О-де-Франс на протяжении нескольких дней наблюдались наводнения, из-за которых пострадали 5 тыс. домов и потребовалось эвакуировать 1,4 тыс. человек. 

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