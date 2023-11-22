Дефицит бюджета Калининградской области в 2024 году планируют сократить в 2,5 раза

Губернатор региона Антон Алиханов отметил, что изменение расходов и доходов не повлияет на баланс бюджета

КАЛИНИНГРАД, 22 ноября. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Калининградской области приняли в первом чтении проект бюджета на 2024 год, в котором дефицит сократится в 2,5 раза - до 5,3 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

"К первому чтению проект областного бюджета сформирован в параметрах: <…> доходы на 2024 год составляют 112,8 млрд рублей, расходы - 118,1 млрд рублей и, соответственно, дефицит - 5,3 млрд рублей", - сказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов, представляя законопроект о бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Согласно документу, доходы бюджета Калининградской области в 2024 году увеличатся на 0,5%, расходы снизятся почти на 6%, а дефицит сократится в 2,5 раза по сравнению с бюджетными параметрами, принятыми на 2023 год во втором и окончательном чтении.

Алиханов отметил, что ко второму чтению доходы и расходы областного бюджета существенно возрастут - за счет безвозмездных поступлений в виде целевых трансфертов из федерального бюджета. Увеличение может составить до 10 млрд рублей. По его словам, изменение расходов и доходов не повлияет на баланс бюджета. Его основу составят налоговые и неналоговые доходы, в 2024 году они составят 73,3 млрд рублей.

Депутаты приняли проект бюджета в представленных параметрах в первом чтении большинством голосов.

По данным областного Минфина, доходы бюджета региона в 2023 году были приняты изначально в объеме 112,3 млрд рублей, расходы - на уровне 125,3 млрд рублей, дефицит бюджета - 13,3 млрд рублей.