Мосгордума приняла бюджет столицы на 2024-2026 годы

Документ принят в целом и без поправок

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Депутаты Московской городской думы приняли бюджет столицы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Соответствующее решение озвучил на пленарном заседании спикер городского парламента Алексей Шапошников.

Документ принят в целом и без поправок.

Как уточнила в ходе заседания министр правительства Москвы, глава департамента финансов столицы Елена Зяббарова, доходы столицы в 2024 году составят 4,3 трлн рублей, в 2025 году - 4,6 трлн рублей, в 2026 году - 4,9 трлн рублей. Темп роста доходов на 2024-2026 годы составляет порядка 7% ежегодно. Расходы запланированы на 2024 год в объеме 4,8 трлн рублей, на 2025 год - 5 трлн рублей, на 2026 год - 5,1 трлн рублей. Дефицит на следующий год планируется в объеме 500,3 млрд рублей, в плановом периоде будет обеспечено снижение дефицита.

"Остановлюсь на ключевых приоритетах. Как и в предыдущие годы это: безусловное выполнение обязательств перед жителями: оказание услуг в социальной сфере и поддержка граждан; развитие городской инфраструктуры; поддержка реального сектора экономики, в том числе в целях решения задач по обеспечению технологического суверенитета. <...> Обеспечиваются высокие темпы развития городской инфраструктуры, поддержка экономики, проектов по обеспечению технологического суверенитета и, что очень важно, устойчивость и стабильность бюджетной системы города", - уточнила она.

Так, в 2024 году ассигнования на социальную поддержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия составят более половины расходов городского бюджета или 2,5 трлн рублей, а за три года - это 7,6 трлн рублей. С учетом оплаты медицинской помощи из фонда ОМС в 2024 году объем расходов социальной направленности - 2,9 трлн рублей, а за три года - 9 трлн рублей. Общий рост расходов социальной направленности на следующий год составит 15,5%, что превышает общий темп роста расходной части бюджета, отметила глава департамента.

Условия бюджетного планирования

"Как и в прошлом году, формирование проекта бюджета осуществлялось в условиях жесткого санкционного давления со стороны недружественных стран. Однако если ранее мы говорили о высокой степени экономической неопределенности, то сегодня можно утверждать, что экономика Москвы, как и страны в целом, выдержала беспрецедентное внешнее давление, смогла адаптироваться к изменившимся условиям и вернуться на траекторию долгосрочного устойчивого роста. Подтверждением этому служат и показатели исполнения бюджета Москвы", - заявила Зяббарова.

По ее словам, правительство столицы видит рост доходов бюджета темпами, значительно опережающими инфляцию. Положительная динамика доходов отмечается во всех отраслях экономики: в обрабатывающей промышленности, транспорте, строительстве, IT-сфере, торговле, финансово-кредитном секторе. "Мы ожидаем завершения финансового года с увеличением доходов более чем на 12% к уровню прошлого года", - добавила руководитель департамента финансов.

Бюджет города на следующие три года сформирован на основе базового сценария прогноза социально-экономического развития, предусматривающего поступательный рост московской экономики.

"Это реалистичный прогноз, основанный на позитивных тенденциях, наблюдаемых в экономике города начиная со второй половины прошлого года. Ключевыми факторами роста будут являться замещение отечественными производителями продукции ушедших с рынка иностранных компаний, переориентация экспорта на новые рынки, сохранение комплекса мер поддержки городской промышленности и малого и среднего предпринимательства, стабильная ситуация на рынке труда", - пояснила Зяббарова.

Она подчеркнула, что только бюджетное планирование, основанное на реалистичных подходах к прогнозированию доходов, позволяет сохранять устойчивость и сбалансированность бюджета в долгосрочном периоде. "Это является необходимым условием для решения приоритетных задач бюджетной политики, а именно: обеспечения надежной социальной защиты москвичей, повышения качества услуг, предоставляемых населению, поддержки экономики, повышения безопасности города и реализации обновленных планов развития города", - резюмировала глава департамента финансов.

Рассмотрение проекта бюджета

К началу октября столичное правительство сформировало проект городского бюджета на 2024-2026 годы. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что 50% расходов будут направлены на соцподдержку москвичей.

13 октября документ был внесен в столичный парламент. Как отметил в беседе с ТАСС Шапошников, Мосгордума должна закончить рассмотрение бюджета не позднее 1 декабря. Позднее он заявил, что поддержал инициативу парламентского большинства рассмотреть законопроект в рамках одного заседания думы. По его словам, "длительное обсуждение проекта бюджета невыгодно Москве и москвичам".

Общественное обсуждение законопроекта проходило с 7 по 11 ноября в онлайн-формате, москвичи направляли свои предложения, заявления и замечания, воспользовавшись специальной формой на сайте городской общественной палаты или написав письмо на электронную почту. Всего в общественном обсуждении приняли участие почти 14,2 тыс. человек, в том числе 390 представителей общественных объединений или некоммерческих организаций. Итоговый протокол общественного обсуждения примерно с 14,7 тыс. рекомендаций был направлен мэру столицы и в Мосгордуму.