Цивилев заявил, что угольная отрасль соответствует целям национальной безопасности России

Губернатор Кузбасса отметил, что снижение угольной генерации приведет к росту цен на электроэнергию, в первую очередь в Сибири

КЕМЕРОВО, 22 ноября. /ТАСС/. Тарифы на электроэнергию в России - одни из самых низких в мире из-за угольной генерации. Таким образом, угольная отрасль поддерживает цели национальной безопасности, заявил председатель комиссии Госсовета по направлению "Энергетика", губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

"Угольная отрасль должна занимать одно из ведущих мест в энергостратегии. Мы должны извлекать уроки из опыта зарубежных стран, которые сначала планировали отказаться от угольной отрасли, а сейчас занимаются расконсервированием станций и строят новые мощности. Топливно-энергетический баланс необходимо формировать с учетом целей национальной безопасности. По оценкам экспертов, доля угля в выработке электроэнергии должна составлять не менее 15%, а по моему личному мнению - и гораздо больше. А в настоящее время - чуть более 13%. Благодаря угольной генерации у нас один из самых низких в мире тарифов на электроэнергию в мире", - сказал Цивилев на заседании рабочей группы комиссии Госсовета в Кемерове.

По его словам, снижение угольной генерации приведет к росту цен на электроэнергию, в первую очередь в Сибири. Это связано с тем, что конкурентоспособность экономики Сибирского региона основывается на дешевых энергоресурсах. Причем природным газом не обеспечено большинство территорий Сибири и Дальнего Востока.

Также Цивилев считает, что спрос на уголь в мире будет только расти. При этом прибыль от его экспорта позволяет угольной отрасли соответствовать высоким стандартам экологии, промышленной безопасности и экономической эффективности.

Также в заседании комиссии приняли участие первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, который доложил о разработке энергетической стратегии России до 2050 года. Замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс рассказал о применяемых подходах к определению структуры мощностей в генерации, а директор департамента угольной промышленности Минэнерго РФ Петр Бобылев обозначил перспективы развития угольной отрасли.

Заседание рабочей группы комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика" прошло в рамках международной научно-практической конференции "Развитие производительных сил Кузбасса". Для работы на конференции приглашены 127 ведущих ученых России, академики РАН, иностранные исследователи, представители субъектов РФ и федеральных министерств. В рамках конференции запланирован ряд мероприятий на площадках Кемерова, Новокузнецка, Шерегеша.