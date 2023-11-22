Компании РФ и КНР локализуют в Твери производство дорожно-строительной техники

Генеральный директор компании "Бау" Александр Мараховский назвал огромным потенциал рынка

ТВЕРЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Российская компания "Бау" в рамках бизнес-миссии в Китай подписала с иностранными коллегами соглашение о локализации на территории Тверской области производства современной дорожно-строительной техники. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Подписано соглашение о сотрудничестве между тверской компанией "Бау", китайскими предприятиями Xian HME Heavy Duty Machinery и Qingdao CRT Electrical & Mechanical Group. Соглашением предусмотрена локализация совместного производства дорожно-строительной техники в городе Твери на площадке ООО "Бау", - говорится в сообщении.

Генеральный директор компании "Бау" Александр Мараховский отметил, что потенциал рынка огромный, имеется большая потребность в дорожно-строительной технике. На данный момент планируется проработка последующих этапов сотрудничества, а затем налаживание производства.

Кроме того, в рамках бизнес-миссии российской делегации в Китай губернатор Тверской области Игорь Руденя договорился о размещении тверских резидентов в Российско-Китайском торгово-промышленном парке. "Китайская сторона поддержала предложение Игоря Рудени и выразила готовность оказать необходимую поддержку в реализации проекта", - уточнили в пресс-службе.

Бизнес-миссия Тверской области в Китайскую Народную Республику под руководством Рудени проходит с 20 ноября. Всего в ней участвуют представители около 20 компаний региона. Участники делегации проводят деловые переговоры по актуальным направлениям сотрудничества - туризму, образованию и промышленности.