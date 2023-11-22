Строительство флагманской школы в Дзержинском завершат в 2025 году

На эти цели направят около 3 млрд рублей

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Школу-долгострой №7 с дошкольным образованием в Дзержинском планируют достроить к сентябрю 2025 года, на эти цели будет направлено около 3 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Мы исследовали школу №7, которая была, к сожалению, брошена нерадивыми строителями. Ввод в эксплуатацию возможен 1 сентября 2025 года. Мы ее достроим за 3 млрд рублей - очень заметные средства. Это будет большой образовательный комплекс, где мы объединим школьное и дошкольное образование, различные дополнительные занятия. Сделаем школу полного цикла", - привели в тексте слова губернатора региона Андрея Воробьева.

В пресс-службе рассказали, что строительство школы №7 велось в 2013-2017 годах, затем до 2018 года объект был законсервирован в связи с окончанием срока действия разрешения на проведение работ у застройщика. После они были продолжены, но в 2021 году вновь прекратились в связи с финансовыми трудностями.

Отмечается, что в настоящее время монолитные работы проведены на 90%, инженерные сети готовы более чем на половину. Необходимо также провести устройство дополнительных подпорных стенок, фасадов, усиление несущих конструкций, частичную замену кровли и благоустройство территории. В планах увеличить мощность школы с 1 тыс. до 1,1 тыс. человек, дошкольное образовательное учреждение будет рассчитано на 100 воспитанников. Также здесь появится блок дополнительного образования с залами для индивидуальных занятий на фортепиано, групповых музыкально-теоретических занятий, хореографии и гимнастики. Это будет еще одна флагманская школа в Московской области.

Также отмечается, что в Дзержинском проведут капремонт гимназии №5.