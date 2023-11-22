22 ноября, 17:08

Пушилин: стратегия развития угольной отрасли ДНР должна быть рассчитана до 2040-2050 годов

КЕМЕРОВО, 22 ноября. /ТАСС/. Стратегия развития угольной промышленности и энергетики Донецкой Народной Республики должна быть рассчитана как минимум до 2040-2050 годов. Об этом сообщил ТАСС глава ДНР Денис Пушилин после заседания рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Энергетика".

"Предварительно есть планы по стратегии. Но мы сейчас, с учетом нынешних реалий, с учетом общего изменения мироустройства, должны сделать определенные поправки и выстраивать [стратегию развития этих отраслей] до 2040-2050 годов как минимум", - сказал Пушилин. По его словам, при разработке стратегии необходимо учитывать также и ТЭЦ, находящиеся на территории, временно подконтрольной киевскому режиму.

Угольная промышленность является одной из основных в ДНР. По данным Министерства угля и энергетики ДНР, в 2023 году добыча угля на государственных предприятиях запланирована в размере 3,3 млн тонн, в течение года планируется ввести 7 новых очистных забоев. За 2022 год угледобывающими предприятиями министерства было добыто 2,9 млн тонн. На данный момент в ДНР функционируют 5 государственных унитарных предприятий, в состав которых входят 16 шахт. В республике работают две ТЭЦ - Старобешевская и Зуевская. Также на освобожденной территории республики находятся в режиме консервации Углегорская ТЭЦ и Мироновская ТЭЦ, которые не могут возобновить работу из-за близости к линии фронта. На временно подконтрольной киевскому режиму территории находятся Кураховская ТЭЦ и Славянская ТЭЦ. 

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