22 ноября, 17:41

В СФ считают, что для подготовки работающих с БПЛА специалистов необходим единый регламент

Сенатор от Тульской области Марина Левина также сочла нужным "синхронизировать" стремления, инициативы

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Внедрение единого регламента подготовки специалистов по работе и конструированию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) необходимо для улучшения существующей системы профессионального образования. Такое мнение на круглом столе "Государственная поддержка развития кружков технического творчества молодежи в области развития беспилотных летальных систем" в Совете Федерации высказала сенатор от Тульской области Марина Левина.

"Есть система профессионального образования, которая на себя взяла подготовку соответствующих специалистов. <…> Есть специальность "Беспилотники", <…> но нет технологий сборки и проектирования. Как обучать в отсутствие ГОСТа? <…> И хотелось бы синхронизировать наши стремления, инициативы, но они должны идти в рамках определенных взаимных регламентов", - сказала она.

Директор Института гражданской защиты Луганского государственного университета им. Владимира Даля, руководитель Луганского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Владимир Малкин рассказал о другой проблеме, с которой столкнулись в ЛНР при подготовке образовательных программ в сфере БПЛА. "В нашем регионе, естественно, проблематика основная, <…> что дети видят и понимают это [использование БПЛА] немножко с другой стороны, с негативной", - отметил он. По его мнению, для того, чтобы исправить ситуацию, необходимо создавать кружки технического творчества на базе школ. Он подчеркнул, что в ЛНР уже ведется активная работа в этом направлении.

Другой важной темой обсуждения на круглом столе стала подготовка кадров, в том числе переобучение военных и участников СВО. В качестве примера Малкин привел демобилизованного участника СВО, который работает инструктором по БПЛА в школьных спасательных отрядах. Он подчеркнул, что в этом вопросе основной проблемой становится время, затраченное на обучение и адаптацию. 

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