Индексы Мосбиржи и РТС торговались разнонаправленно

Курс юаня вырос на 0,01%, до 12,3 рубля, доллар - на 0,48%, до 88,35 рубля, евро снизился на 0,16%, до 96,02 рубля

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в середине недели умеренно корректировался вверх. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,38%, до 3 230,65 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,21%, до 1 151,94 пункта. Курс юаня вырос на 0,01%, до 12,3 рубля, доллар - на 0,48%, до 88,35 рубля, евро снизился на 0,16%, до 96,02 рубля.

"Восходящее движение наблюдалось на фоне локальной слабости рубля, сдерживала активность покупателей очередная волна снижения нефтяных котировок после появления новости о переносе заседания ОПЕК+ с 26-го на 30 ноября", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон был неоднородным. "Китайские индексы снижались, европейские в основном курсировали в зеленой зоне. Опубликованные накануне протоколы последнего заседания ФРС не принесли каких-либо неожиданностей и значимо на рыночной настрой не повлияли. Регулятор планирует принимать дальнейшие решения, основываясь на поступающих макроданных, при этом в Федрезерве не исключают еще одного повышения процентных ставок, если будет необходимо", - добавил эксперт.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги ВТБ (+1,9%), акции ММК (+1,63%), котировки "Северстали" (+1,57%), расписки "Циана" (+1,47%), расписки TCS Group (+1,31%), расписки X5 Retail Group (+1,3%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка подорожали на 0,97% и 0,84%.

Оптимизм в банковском секторе РФ в середине недели наблюдался без очевидных фундаментальных причин, считает аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

"В целом в секторе ожидаются рекордные прибыли по итогам 2023 года, а в случае со Сбербанком и банком "Санкт-Петербург" - еще и привлекательные дивиденды. В акциях ВТБ покупки может ограничивать неопределенность с выплатой дивидендов, тем не менее ясность по данному вопросу должна появиться до конца текущего года. Позитивные дивидендные новости могли бы вернуть бумаги ВТБ к годовому пику 2,9385 копейки, пока же к инвестициям в акции стоит относиться с осторожностью", - полагает она.

При этом TCS Group в среду представила сильные финансовые результаты за 3-й квартал текущего года по МСФО, согласно которым чистая прибыль увеличилась в 3,9 раза по сравнению с уровнем годовой давности, до 23,6 млрд рублей (прогнозировалось 20,9 млрд рублей), а за 9 месяцев подскочила в 5,7 раза, до 60,23 млрд рублей. Общая выручка группы за 9 месяцев составила 340,27 млрд рублей, констатировала эксперт.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали обыкновенные и привилегированные акции "Мечела" (-3,2% и -3,28%), которые вернулись к нисходящей коррекции после попыток повышения по ходу дня.

Падали также бумаги "Сегежи" (-2,9%), расписки "Русагро" (-2,26%), котировки "Распадской" (-1,6%), бумаги "Селигдара" (-1,1%), акции Полиметалла (-1,05%).

Цены на золото на фоне укрепления доллара к завершению основной сессии в РФ отступили от сопротивления $2010 за унцию, чем вызвали фиксацию прибыли в том числе в акциях золотодобытчиков, пояснила Кожухова.

Прогноз на 23 ноября

До конца торговой пятидневки приоритетным видится сценарий бокового движения на рынке РФ, считают в "БКС мир инвестиций". Прогноз по индексу Мосбиржи на 23 ноября - 3 175 - 3 275 пунктов, по курсу доллара - 87-90 рубля.

Во Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи может показать движение в коридоре 3 200 - 3 300 пунктов, пара доллар/рубль - в интервале 87-90 рубля, евро/ рубль - в коридоре 96-98 рубля, юань/рубль - в коридоре 12,2-12,6 рубля.

Из важных публикаций четверга эксперты выделили протоколы последнего заседания ЕЦБ и предварительные ноябрьские индексы экономической активности (PMI) в промышленности и секторе услуг еврозоны. В США торги на биржах проводиться не будут в связи с празднованием Дня благодарения. "Вуш холдинг" завтра опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 года.