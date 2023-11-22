Правительство отменило запрет на экспорт летнего дизельного топлива

Как сообщили в Минэнерго РФ, обеспечено насыщение внутреннего рынка товарным дизельным топливом всех сортов и автомобильным бензином

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ приняло решение отменить запрет на экспорт летнего дизельного топлива из-за насыщения внутреннего рынка, сообщило Минэнерго.

"Правительством Российской Федерации принято решение по снятию временного запрета на экспорт летнего дизельного топлива, введенного 21 сентября в рамках комплекса мер стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в течение прошедших двух месяцев при сохранении высоких объемов переработки нефти на НПЗ обеспечено насыщение внутреннего рынка товарным дизельным топливом всех сортов и автомобильным бензином, в том числе в биржевом канале реализации.

"В результате, с начала действия запрета экспорта, оптовые цены летнего дизельного топлива на бирже снизились, а его запасы составляют более 3,2 млн тонн, что на 14% больше, чем на дату введения запрета экспорта моторного топлива", сообщили в Минэнерго.

Министерство также сообщило, что зимний период традиционно характеризуется завершением цикла модернизации НПЗ и пониженным спросом на летнее дизельное топливо, менее востребованное в период низких температур на большей части территории Российской Федерации.

"В целях недопущения разгрузки нефтеперерабатывающих предприятий и обеспечения высоких уровней производства востребованных топлив - товарного автомобильного бензина и зимних сортов дизельного топлива, а также с учетом стабилизации ценовой ситуации на отечественном рынке, принято решение о прекращении действия временного запрета на экспорт летнего дизельного топлива", - подчеркнули в Минэнерго, добавив, что мониторинг производственных и ценовых показателей продолжится для возможного принятия оперативных мер по обеспечению топливом внутреннего рынка.

Внутренний рынок

Первый заместитель генерального директора Центра стратегических разработок Борис Копейкин сообщил ТАСС, что мера принята своевременно, так как ограничения на экспорт нефтепродуктов вводились как мера, призванная создать на внутреннем рынке дополнительные объемы и стабилизировать цены - сначала оптовые, а затем и розничные.

"К настоящему времени завершился летне-осенний сезон повышенного спроса на топливо, спрос на дизельное топливо снизился из-за завершения полевых работ, заканчиваются ремонты на НПЗ. Размер демпфера с октября восстановлен, мировые цены на нефть несколько снизились, а рубль наоборот укрепился, что также положительно повиляло на привлекательность внутренних поставок", - объяснил он.

По словам Копейкина, рынок постепенно приходит в равновесие, цены стабилизировались и в опте, и в рознице.

"Все эти факторы показывают, что наступает благоприятное время для отмены веденных ранее временных ограничений и возобновления экспорта топлива", - добавил он.

О запрете экспорта

С 21 сентября правительство РФ ввело временный запрет на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка с рядом исключений. 6 октября РФ сняла ограничения на экспорт дизельного топлива по трубопроводам в морские порты для производителей, поставляющих на внутренний рынок не менее 50% от произведенного дизельного топлива. Затем правительство с 17 ноября сняло временный запрет на экспорт автомобильного бензина.