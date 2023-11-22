22 ноября, 17:42

В Подмосковье заготовили рекордный урожай кормовых культур

Лидерами по сбору корма стали Ступино, Серпухов, Пушкино и Зарайск

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Около 1,8 млн тонн кормовых культур заготовили в Московской области, это рекордное количество за последние 10 лет. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"В Подмосковье выращен и заготовлен рекордный урожай кормовых культур за последние 10 лет. Заготовлено 1 млн 800 тыс. тонн грубых и сочных кормов, что на 20% превышает потребность крупного рогатого скота на зимний стойловый период 2023-2024 года", - говорится в сообщении.

Как рассказал зампред правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, лидерами по сбору корма стали Ступино, Серпухов, Пушкино и Зарайск, которые силами аграриев в общей сложности заготовили 34 тыс. тонн, что на 10% больше уровня прошлого года.

"Традиционно в регионе завершился сезон заготовки кормов уборкой кукурузы на корнаж - перспективного корма для высокопродуктивного молочного животноводства. Хозяйства области активно применяют новые и высокоэнергетические корма", - добавил он. 

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