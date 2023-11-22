22 ноября, 17:26
Наука

Сбер выдал 1 млн рублей авторам лучшей статьи по искусственному интеллекту

Премию получила группа исследователей из Университета Иннополис и Московского физико-технического института

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Группа исследователей из Университета Иннополис и Московского физико-технического института (МФТИ) получили премию в 1 млн рублей от Сбера за лучшую статью по искусственному интеллекту, говорится в пресс-релизе банка.

"Лучшая научная статья в сборнике международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey 2023) удостоена денежной премии в размере 1 млн рублей. Такую награду получила группа исследователей из Университета Иннополис и МФТИ в составе Михаила Рудакова, Александра Безносикова, Ярослава Холодова и Александра Гасникова, подавших свою статью "Техники сжатия активаций слоёв и градиентов для распределенного обучения моделей искусственного интеллекта", - указано в пресс-релизе.

В Сбере уточнили, что в целом получили более 270 заявок из разных стран по самым актуальным темам в области ИИ, в том числе сильному искусственному интеллекту, большим языковым моделям, компьютерному зрению и генеративно-состязательным сетям. Экспертной комиссией, состоящей из признанных специалистов и ведущих экспертов отрасли, выбрано 38 статей, которые вошли в сборник и будут опубликованы в спецвыпуске научного журнала "Доклады Российской академии наук. Математика, информатика, процессы управления".

"Конференцию по искусственному интеллекту Сбер проводит уже в восьмой раз. В прошлом году мы учредили крупный денежный приз за лучшую научную публикацию по этой теме в рамках научного трека AI Journey и в этом году впервые вручаем его. Наряду с выходом научного сборника это наш вклад в развитие искусственного интеллекта и машинного обучения в стране. Лучшую статью члены экспертной комиссии отобрали в силу ее высокой научной ценности, огромного фундаментального и прикладного значения. Я поздравляю победителей и надеюсь, что они продолжат свои исследования в этом важном направлении", - прокомментировал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, его слова привела пресс-служба банка.

О конференции

Международная конференция Сбербанка по искусственному интеллекту AI Journey проходит в Москве с 22 по 24 ноября. В 2023 году мероприятие проводится в восьмой раз. 

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Россия
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