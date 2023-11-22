22 ноября, 17:31,
обновлено 22 ноября, 17:36

Средства физлиц в банках России в октябре выросли на 1,4%

Средства компаний выросли на 0,2%, говорится в материалах Банка России

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Объем средств компаний в российских банках в октябре 2023 года практически не изменился по сравнению с сентябрем - прирост составил 0,2% или 0,1 трлн рублей, динамика была слабой из-за крупных налоговых выплат. Прирост средств населения в октябре ускорился до 1,4 с 1% месяцем ранее. Об этом сообщается в материалах Банка России.

"Средства юридических лиц в октябре практически не изменились (+0,1 трлн рублей, +0,2%, в сентябре +0,7%), динамика была слабой из-за крупных налоговых выплат (в том числе квартального налога на дополнительный доход нефтегазовых компаний в размере 0,6 трлн рублей). Прирост средств населения в октябре несколько ускорился по сравнению с сентябрем - до 1,4 с 1,0% (+0,6 трлн рублей)", - говорится в сообщении.

Согласно материалам регулятора, объем остатков на счетах физлиц находится на уровне 41,3 трлн рублей, юрлиц - 49,9 трлн рублей.

Как отмечает ЦБ, приток средств юрлиц наблюдался на рублевые счета (+150 млрд рублей, +0,4%). Остатки в валюте немного сократились (-$0,4 млрд, или -42 млрд рубktq в рублевом эквиваленте, -0,4%, в сентябре +1,2%), на что частично могло повлиять вступившее в октябре в силу требование о продаже валютной выручки. На счетах физлиц росли только остатки в рублях (+650 млрд рублей, или 1,8%). При этом граждане активно размещали средства на срочных вкладах (+914 млрд рублей, 3,9%), тогда как остатки на текущих счетах сокращались (-264 млрд рублей, -2%). Срочные вклады были более привлекательны для населения из-за роста ставок. При этом наибольшей популярностью пользовались вклады на срок от трех месяцев до года. Объем вкладов до трех месяцев и свыше года снизился.

Средства населения в валюте также продолжали снижаться - на $0,6 млрд (-58 млрд рублей в рублевом эквиваленте, -1,4%). В октябре прирост средств на счетах эскроу замедлился до более умеренных 200 млрд рублей (+3,8%) с рекордных 403 млрд рублей (+8,3%) в сентябре. По мнению ЦБ, это связано с существенным ростом объема раскрытых счетов (предварительно до 434 млрд с 253 млрд рублей) из-за ускорения ввода объектов в эксплуатацию ближе к концу года. Кроме того, несколько сократился спрос на первичном рынке - в первую очередь из-за повышения минимального первоначального взноса по льготным ипотечным программам, а также ужесточения условий кредитования. 

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