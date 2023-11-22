22 ноября, 17:31,
обновлено 22 ноября, 17:41

Банки России в октябре продолжили активно кредитовать компании

По данным ЦБ, потребкредитование замедлилось

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российские банки в октябре нарастили портфель корпоративных кредитов на 2,3% или 1,6 трлн рублей, около трети прироста обеспечили компании, занимающиеся добычей крабов. Рост потребительского кредитования в минувшем месяце, по предварительным данным, замедлился до 1,1% после 1,5% в сентябре. Об этом сообщается в материалах Банка России.

"Несмотря на рост ставок, в октябре компании продолжили предъявлять активный спрос на кредиты: +2,3%, или 1,6 трлн рублей (+2% в сентябре). Около трети прироста пришлось на компании, занимающиеся добычей крабов, - в октябре были проведены аукционы в рамках второго этапа продажи инвестиционных квот на их добычу. Еще около 10% прироста пришлось на проектное финансирование строительства жилья, ставки по которому растут не так активно. Остальной прирост был более равномерно распределен между транспортными, горно-металлургическими и химическими компаниями. Вероятно, компании продолжали наращивать кредитование из-за ожидания возможного ужесточения денежно-кредитной политики", - указали в ЦБ. Общий объем портфеля корпоративных кредитов банков РФ достиг 71,5 трлн рублей, следует из данных регулятора.

При этом в минувшем месяце росли кредиты как в рублях (+1,4 трлн рублей, +2,5%), так и в валюте (+149 млрд рублей в рублевом эквиваленте, +1,5 млрд долларов США, +1,2%), в том числе из-за конвертации сделок обратного репо из рублей в валюту (в основном в юани). Вместе с тем доля валютных кредитов в общем корпоративном портфеле в октябре несколько снизилась - до 16,3% с 17,1% в сентябре, в большей степени из-за укрепления рубля. "Если его исключить, то доля валютных кредитов снизилась бы всего на 0,2 п. п., до 16,9%, за счет опережающего роста рублевого кредитования", - отметили в ЦБ.

Кредиты для физлиц

Объем портфеля потребкредитов на конец октября составил 13,7 трлн рублей. Замедление темпов роста таких кредитов объясняется заметным увеличением ставок по кредитам и ужесточением макропруденциального регулирования, уточнили в ЦБ. "В результате, с одной стороны, снизился спрос на кредиты, а с другой - банки повысили требования к кредитоспособности заемщиков, сократив при этом объем выдач", - указано в материалах регулятора.

В целом по итогам октября портфель кредитов физлицам банков РФ достиг 33,16 трлн рублей, увеличившись за месяц на 2,2%. 

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