22 ноября, 17:31,
обновлено 22 ноября, 17:39

Чистая прибыль банковского сектора России октябре снизилась на 13%

Она составила 256 млрд рублей, сообщается в материалах ЦБ

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль банковского сектора РФ в октябре составила 256 млрд рублей, что на 13% ниже результата сентября. Об этом сообщается в материалах Банка России.

Показатель снизился из-за отрицательной валютной переоценки (-66 млрд рублей) на фоне укрепления рубля на 4,5% (в сентябре положительная переоценка составила 18 млрд рублей), а также отрицательной переоценки ценных бумаг (-8 млрд рублей) на фоне роста рыночных ставок, добавил регулятор. Также банки признали убытки от такой переоценки ценных бумаг в размере около 20 млрд рублей напрямую в капитале через прочий совокупный доход.

С начала года сектор уже заработал 2,9 трлн рублей, однако не весь объем прибыли будет учтен в регулятивном капитале, отметил ЦБ. Без учета выплаты дивидендов в капитал будет включено около 2,1 трлн рублей за счет того, что прибыль завышена на корректировки МСФО по роспуску резервов (0,4 трлн рублей) и отрицательную переоценку ОФЗ (около 0,4 трлн рублей), проходящую через капитал (минуя прибыль).

Основная прибыль в октябре, наоборот, несколько выросла - на 8%, до 275 млрд рублей, +8%, в основном за счет чистых процентных доходов (+16 млрд рублей) на фоне продолжающегося роста кредитования. Количество прибыльных банков увеличилось на 11, до 259, что составляет 80% от их общего числа (в сентябре - 248, или 77%).

По итогам десяти месяцев 2023 года количество прибыльных банков составило 284 (88%) с долей в активах сектора 99%. 

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